Кто родился 15 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 августа.

Бен Аффлек

Бен Аффлек — американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 15 августа 1972 года в Беркли, США. Сегодня ему исполняется 52 года. Аффлек получил две премии «Оскар», но не как актер, а за сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг» и как продюсер фильма «Операция Арго».

Фото Global Look Press

Нюша

Нюша (Нюша Шурочкина) — российская певица, автор песен, композитор, актриса. Родилась 15 августа 1990 года в Москве. Сегодня ей исполняется 34 года. Прорыв в музыкальной карьере певицы произошел в 2010 году после выхода композиции «Выбирать чудо».

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