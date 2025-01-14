Кто родился 14 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 января.
Валерий Харламов
Валерий Борисович Харламов — советский хоккеист, нападающий команды ЦСК и сборной СССР, олимпийский чемпион. Родился 14 января 1948 года в Москве. Считается лучшим хоккеистом СССР, одним из ведущих хоккеистов СССР 1970-х годов, получившим признание как в своей стране, так и за ее пределами. Не стало Валерия Борисовича в 1981 году.
Наталья Защипина
Наталья Александровна Защипина — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР. Родилась 14 января 1939 года в Москве. Сегодня ей исполняется 86 лет. Была одной из первых ведущих КВН, а также работала актрисой дубляжа. В частности, ее голосом говорит бурундук Чип из мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь».
Кто еще родился 14 января
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Владимир Яглыч (1983) — российский актер театра, кино и дубляжа.
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Станислав Ярушин (1981) — российский актер, шоумен и телеведущий.
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Анна Самохина (1963 — 2010) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.
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Людмила Пинаева (1936) — советская спортсменка в гребле на байдарках, трехкратная олимпийская чемпионка.
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Юкио Мисима (1925 — 1970) — японский писатель и драматург.
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Анатолий Рыбаков (1911 — 1998) — советский писатель-романист.
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Альберт Швейцер (1875 — 1965) — немецкий теолог, философ, музыкант и врач, Нобелевский лауреат.
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Берта Моризо (1841 — 1895) — французская художница-импрессионистка.
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Петр Семенов-Тянь-Шанский (1827 — 1914) — российский географ, статистик, глава Русского географического общества.
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Владимир Стасов (1824 — 1906) — русский историк искусства, критик, один из организаторов Товарищества передвижников.
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Адам Чарторыйский (1770 — 1861) — польский и российский государственный деятель эпохи Александра I.