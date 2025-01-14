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Кто отмечает день рождения 14 января: у кого из звезд день рождения 14 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 14 января: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Валерий Харламов
Фото Официальный сайт ХК «Торпедо»
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 января.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 14&nbsp;января&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 14 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Валерий Харламов

Валерий Борисович Харламов — советский хоккеист, нападающий команды ЦСК и сборной СССР, олимпийский чемпион. Родился 14 января 1948 года в Москве. Считается лучшим хоккеистом СССР, одним из ведущих хоккеистов СССР 1970-х годов, получившим признание как в своей стране, так и за ее пределами. Не стало Валерия Борисовича в 1981 году.

Валерий Харламов. «Несколько раз он умирал». Легендарный Харламов мог не дожить даже до подросткового возраста

Наталья Защипина

Наталья Александровна Защипина — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР. Родилась 14 января 1939 года в Москве. Сегодня ей исполняется 86 лет. Была одной из первых ведущих КВН, а также работала актрисой дубляжа. В частности, ее голосом говорит бурундук Чип из мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь».

Наталья Защипина
Фото Кадр из фильма «Евдокия», реж. Татьяна Лиознова, Киностудия им. М. Горького

Кто еще родился 14 января

  • Владимир Яглыч (1983) — российский актер театра, кино и дубляжа.

  • Станислав Ярушин (1981) — российский актер, шоумен и телеведущий.

  • Анна Самохина (1963 — 2010) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.

  • Людмила Пинаева (1936) — советская спортсменка в гребле на байдарках, трехкратная олимпийская чемпионка.

  • Юкио Мисима (1925 — 1970) — японский писатель и драматург.

  • Анатолий Рыбаков (1911 — 1998) — советский писатель-романист.

  • Альберт Швейцер (1875 — 1965) — немецкий теолог, философ, музыкант и врач, Нобелевский лауреат.

  • Берта Моризо (1841 — 1895) — французская художница-импрессионистка.

  • Петр Семенов-Тянь-Шанский (1827 — 1914) — российский географ, статистик, глава Русского географического общества.

  • Владимир Стасов (1824 — 1906) — русский историк искусства, критик, один из организаторов Товарищества передвижников.

  • Адам Чарторыйский (1770 — 1861) — польский и российский государственный деятель эпохи Александра I.

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