Кто родился 14 декабря: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 декабря.
Ванесса Энн Хадженс
Ванесса Энн Хадженс — американская актриса и певица. Родилась 14 декабря 1988 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 36 лет. Широкую известность ей принесла главная роль в фильме «Классный мюзикл».
Наташа Макэлхоун
Наташа Макэлхоун — британская актриса. Родилась 14 декабря 1969 года в Уолтоне-на-Темзе, Великобритания. Сегодня ей исполняется 55 лет. Стала известна после роли Франсуазы Жило в фильме «Прожить жизнь с Пикассо».
Кто еще родился 14 декабря
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Джексон Рэтбоун (1984) — американский актер и музыкант.
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Радж Капур (1924 — 1988) — индийский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист.
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Николай Басов (1922 — 2001) — советский физик, академик, Нобелевский лауреат.
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Георг VI (1895 — 1952) — король Великобритании (1936-1952).
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Николай Щербина (1821 — 1869) — русский поэт.
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Зинаида Волконская (1792 — 1862) — русская княгиня, писательница, поэтесса.
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Тихо Браге (1546 — 1601) — датский астроном, астролог и алхимик эпохи Возрождения.
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Нострадамус (1503 — 1566) — французский врач, ученый и предсказатель.