Кто родился 14 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 декабря.

Ванесса Энн Хадженс

Ванесса Энн Хадженс — американская актриса и певица. Родилась 14 декабря 1988 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 36 лет. Широкую известность ей принесла главная роль в фильме «Классный мюзикл».

Наташа Макэлхоун

Наташа Макэлхоун — британская актриса. Родилась 14 декабря 1969 года в Уолтоне-на-Темзе, Великобритания. Сегодня ей исполняется 55 лет. Стала известна после роли Франсуазы Жило в фильме «Прожить жизнь с Пикассо».

Фото Rich Fury, Getty Images

Кто еще родился 14 декабря