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Кто отмечает день рождения 13 января: у кого из звезд день рождения 13 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 13 января: список известных личностей

13 января звезда «Холопа» Милош Бикович отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Милош Бикович
Фото Дмитрий Голубович, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 января.

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Милош Бикович

Милош Бикович — сербский и российский актер театра и кино, продюсер. Родился 13 января 1988 года в Белграде, Сербия. Сегодня ему исполняется 37 лет. Известен своими ролями в фильмах «Холоп», «Солнечный удар», «Духless 2», «Балканский рубеж» и других.

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Орландо Блум

Орландо Джонатан Бланчард Блум — британский актер. Родился 13 января 1977 года в Кентербери, Великобритания. Сегодня ему исполняется 48 лет. Получил известность благодаря ролям в фантастической эпопее «Властелин колец», фильмах франшизы «Пираты карибского моря» и «Троя».

Орландо Блум
Фото Gao Jing, XinHua, Global Look Press

Кто еще родился 13 января

  • Лиам Хемсворт (1990) — австралийский актер.

  • Виталий Щербо (1972) — советский и белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион.

  • Стивен Хендри (1969) — выдающийся шотландский игрок в снукер, семикратный чемпион мира.

  • Стефания Бельмондо (1969) — итальянская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка.

  • Ирина Апексимова (1966) — российская актриса театра и кино, режиссер, певица, телеведущая.

  • Алексей Глызин (1954) — советский и российский певец, Заслуженный артист РФ.

  • Ариадна Шенгелая (1937) — российская и советская актриса театра и кино, Народная артистка РФ.

  • Аркадий Вайнер (1931 — 2005) — российский и советский писатель, драматург и сценарист.

  • Илья Лившиц (1917 — 1982) — советский ученый, физик-теоретик, академик.

  • Лев Кулешов (1899 — 1970) — советский кинорежиссер, актер, идеолог советского кино, Народный артист РСФСР.

  • Василий Ванин (1898 — 1951) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР, Лауреат трех Сталинских премий.

  • Михаил Гориккер (1895 — 1955) — советский военный деятель, генерал-майор технических войск.

  • Василий Шульгин (1878 — 1976) — русский политический деятель, монархист, публицист.

  • Вильгельм Вин (1864 — 1928) — немецкий ученый, физик, Лауреат Нобелевской премии по физике.

  • Николай Бекетов (1827 — 1911) — российский ученый, физико-химик, академик.

  • Елизавета Алексеевна (1779 — 1826) — русская императрица, супруга Александра I.

  • Александр Ланжерон (1763 — 1831) — русский военачальник французского происхождения.

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