Кто родился 13 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 января.
Милош Бикович
Милош Бикович — сербский и российский актер театра и кино, продюсер. Родился 13 января 1988 года в Белграде, Сербия. Сегодня ему исполняется 37 лет. Известен своими ролями в фильмах «Холоп», «Солнечный удар», «Духless 2», «Балканский рубеж» и других.
Орландо Блум
Орландо Джонатан Бланчард Блум — британский актер. Родился 13 января 1977 года в Кентербери, Великобритания. Сегодня ему исполняется 48 лет. Получил известность благодаря ролям в фантастической эпопее «Властелин колец», фильмах франшизы «Пираты карибского моря» и «Троя».
Кто еще родился 13 января
-
Лиам Хемсворт (1990) — австралийский актер.
-
Виталий Щербо (1972) — советский и белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион.
-
Стивен Хендри (1969) — выдающийся шотландский игрок в снукер, семикратный чемпион мира.
-
Стефания Бельмондо (1969) — итальянская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка.
-
Ирина Апексимова (1966) — российская актриса театра и кино, режиссер, певица, телеведущая.
-
Алексей Глызин (1954) — советский и российский певец, Заслуженный артист РФ.
-
Ариадна Шенгелая (1937) — российская и советская актриса театра и кино, Народная артистка РФ.
-
Аркадий Вайнер (1931 — 2005) — российский и советский писатель, драматург и сценарист.
-
Илья Лившиц (1917 — 1982) — советский ученый, физик-теоретик, академик.
-
Лев Кулешов (1899 — 1970) — советский кинорежиссер, актер, идеолог советского кино, Народный артист РСФСР.
-
Василий Ванин (1898 — 1951) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР, Лауреат трех Сталинских премий.
-
Михаил Гориккер (1895 — 1955) — советский военный деятель, генерал-майор технических войск.
-
Василий Шульгин (1878 — 1976) — русский политический деятель, монархист, публицист.
-
Вильгельм Вин (1864 — 1928) — немецкий ученый, физик, Лауреат Нобелевской премии по физике.
-
Николай Бекетов (1827 — 1911) — российский ученый, физико-химик, академик.
-
Елизавета Алексеевна (1779 — 1826) — русская императрица, супруга Александра I.
-
Александр Ланжерон (1763 — 1831) — русский военачальник французского происхождения.