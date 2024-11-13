Кто родился 13 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 ноября.

Джерард Батлер

Джерард Батлер — британский актер. Родился 13 ноября 1969 года в Пейсли, Великобритания. Сегодня ему исполняется 55 лет. Известен зрителю по работам в таких фильмах, как «Призрак Оперы», «300 спартанцев», «Голая правда», «Законопослушный гражданин», «Охотник за головами», «Рок-н-рольщик», «Падение Олимпа» и «Падение Лондона», «Боги Египта», «Геошторм», «Падение Ангела».

Вупи Голдберг

Кэрин Элейн Джонсон, известная как Вупи Голдберг — американская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер, сценарист. Родилась 13 ноября 1955 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 69 лет. Она стала знаменита в тот момент, когда Стивен Спилберг заметил ее в комедийном шоу и выбрал на главную роль в фильме «Цветы лиловые полей». За эту роль актриса получила свою первую премию «Золотой глобус» и получила первую номинацию на «Оскар».

Фото Paul R. Giunta, Getty Images

Кто еще родился 13 ноября