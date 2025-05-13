Стиль жизни
Кто отмечает день рождения 13 мая: у кого из звезд день рождения 13 мая
Хобби и развлечения

13 мая, 01:05

1 мин.

Кто родился 13 мая: список известных личностей

13 мая день рождения отмечает актер Роберт Паттинсон
Мария Задорожная
Автор
Фото Francois Durand, Getty Images

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 мая.

13&nbsp;мая: какой праздник.13 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

Роберт Паттинсон

Роберт Дуглас Томас Паттинсон — британский актер, музыкант и модель. Родился 13 мая 1986 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 39 лет. Стал известен после роли вампира Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки».

Маша Распутина

Маша Распутина — российская поп-певица. Родилась 13 мая 1964 года в Кемерово. Сегодня ей исполняется 61 год. Известна своими хитами, такими как «Играй, музыкант!», «Роза чайная», «Ты упал с Луны» и «Отпустите меня в Гималаи» и др.

Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Кто еще родился 13 мая

  • Кэндис Кинг (1987) — американская актриса и певица.

  • Александр Рыбак (1986) — норвежско-белорусский музыкант, певец и скрипач, победитель конкурса «Евровидение» — 2009.

  • Иван Реон (1985) — британский актер и певец.

  • Харви Кейтель (1939) — американский актер и продюсер.

  • Роджер Желязны (1937 — 1995) — американский писатель-фантаст.

  • Фрэнк Брэнгвин (1867 — 1956) — английский график и живописец.

  • Рональд Росс (1857 — 1932) — индийский врач, нобелевский лауреат.

  • Альфонс Доде (1840 — 1897) — французский прозаик и драматург.

  • Алексей Хомяков (1804 — 1860) — русский поэт, публицист, основоположник славянофильства.

10 звезд, которые были неудачниками в&nbsp;школе.10 звезд, которые были неудачниками в школе
