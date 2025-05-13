Кто родился 13 мая: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 мая.

Роберт Паттинсон

Роберт Дуглас Томас Паттинсон — британский актер, музыкант и модель. Родился 13 мая 1986 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 39 лет. Стал известен после роли вампира Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки».

Маша Распутина

Маша Распутина — российская поп-певица. Родилась 13 мая 1964 года в Кемерово. Сегодня ей исполняется 61 год. Известна своими хитами, такими как «Играй, музыкант!», «Роза чайная», «Ты упал с Луны» и «Отпустите меня в Гималаи» и др.

Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Кто еще родился 13 мая