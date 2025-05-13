Кто родился 13 мая: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 мая.
Роберт Паттинсон
Роберт Дуглас Томас Паттинсон — британский актер, музыкант и модель. Родился 13 мая 1986 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 39 лет. Стал известен после роли вампира Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки».
Маша Распутина
Маша Распутина — российская поп-певица. Родилась 13 мая 1964 года в Кемерово. Сегодня ей исполняется 61 год. Известна своими хитами, такими как «Играй, музыкант!», «Роза чайная», «Ты упал с Луны» и «Отпустите меня в Гималаи» и др.
Кто еще родился 13 мая
-
Кэндис Кинг (1987) — американская актриса и певица.
-
Александр Рыбак (1986) — норвежско-белорусский музыкант, певец и скрипач, победитель конкурса «Евровидение» — 2009.
-
Иван Реон (1985) — британский актер и певец.
-
Харви Кейтель (1939) — американский актер и продюсер.
-
Роджер Желязны (1937 — 1995) — американский писатель-фантаст.
-
Фрэнк Брэнгвин (1867 — 1956) — английский график и живописец.
-
Рональд Росс (1857 — 1932) — индийский врач, нобелевский лауреат.
-
Альфонс Доде (1840 — 1897) — французский прозаик и драматург.
-
Алексей Хомяков (1804 — 1860) — русский поэт, публицист, основоположник славянофильства.