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Кто отмечает день рождения 13 февраля: у кого из звезд день рождения 13 февраля
Хобби и развлечения

13 февраля 2025, 01:05

2 мин.

Кто родился 13 февраля: список известных личностей

13 февраля день рождения отмечает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова
Мария Задорожная
Автор
Татьяна Тарасова
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 февраля.

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Татьяна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова — советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР. Родилась 13 февраля 1947 года в Москве. Сегодня ей исполняется 78 лет. Она воспитала 11 олимпийских чемпионов, ее ученики завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы. Является одним из самых именитых тренеров в мире.

Робби Уильямс

Роберт Питер Уильямс — британский певец и актер. Родился 13 февраля 1974 года в Сток-он-Тренте, Великобритания. Сегодня ему исполняется 51 год. Прославился как участник поп-группы Take That. В 1996 году начал сольную карьеру.

Робби Уильямс
Фото Marc Piasecki, Getty Images for Paramount Pictures

Кто еще родился 13 февраля

  • Виктор Логинов (1975) — российский актер, телеведущий.

  • Александр Песков (1962) — российский артист эстрады.

  • Сергей Габриэлян (1962) — российский актер театра и кино, заслуженный артист России.

  • Игорь Шаферан (1932 — 1994) — советский поэт-песенник.

  • Семен Куркоткин (1917 — 1990) — советский военный деятель, маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.

  • Лидия Смирнова (1915 — 2007) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.

  • Мария Литвиненко-Вольгемут (1892 — 1966) — советская оперная певица, актриса и педагог, народная артистка СССР.

  • Евгений Вахтангов (1883 — 1922) — русский актер, режиссер, основатель театра, ставшего театром его имени.

  • Федор Шаляпин (1873 — 1938) — русский оперный и камерный певец-бас.

  • Владимир Корнилов (1806 — 1854) — русский военный деятель, вице-адмирал, герой Крымской войны.

  • Иван Крылов (1769 — 1844) — русский поэт-баснописец.

  • Шарль Талейран (1754 — 1838) — французский политический деятель, первый премьер-министр Франции.

  • Дэвид Алан (1744 — 1796) — английский живописец.

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