Кто родился 13 февраля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 февраля.

Татьяна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова — советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР. Родилась 13 февраля 1947 года в Москве. Сегодня ей исполняется 78 лет. Она воспитала 11 олимпийских чемпионов, ее ученики завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы. Является одним из самых именитых тренеров в мире.

Робби Уильямс

Роберт Питер Уильямс — британский певец и актер. Родился 13 февраля 1974 года в Сток-он-Тренте, Великобритания. Сегодня ему исполняется 51 год. Прославился как участник поп-группы Take That. В 1996 году начал сольную карьеру.

Фото Marc Piasecki, Getty Images for Paramount Pictures

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