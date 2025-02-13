Кто родился 13 февраля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 февраля.
Татьяна Тарасова
Татьяна Анатольевна Тарасова — советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР. Родилась 13 февраля 1947 года в Москве. Сегодня ей исполняется 78 лет. Она воспитала 11 олимпийских чемпионов, ее ученики завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы. Является одним из самых именитых тренеров в мире.
Робби Уильямс
Роберт Питер Уильямс — британский певец и актер. Родился 13 февраля 1974 года в Сток-он-Тренте, Великобритания. Сегодня ему исполняется 51 год. Прославился как участник поп-группы Take That. В 1996 году начал сольную карьеру.
Кто еще родился 13 февраля
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Виктор Логинов (1975) — российский актер, телеведущий.
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Александр Песков (1962) — российский артист эстрады.
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Сергей Габриэлян (1962) — российский актер театра и кино, заслуженный артист России.
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Игорь Шаферан (1932 — 1994) — советский поэт-песенник.
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Семен Куркоткин (1917 — 1990) — советский военный деятель, маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.
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Лидия Смирнова (1915 — 2007) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
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Мария Литвиненко-Вольгемут (1892 — 1966) — советская оперная певица, актриса и педагог, народная артистка СССР.
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Евгений Вахтангов (1883 — 1922) — русский актер, режиссер, основатель театра, ставшего театром его имени.
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Федор Шаляпин (1873 — 1938) — русский оперный и камерный певец-бас.
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Владимир Корнилов (1806 — 1854) — русский военный деятель, вице-адмирал, герой Крымской войны.
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Иван Крылов (1769 — 1844) — русский поэт-баснописец.
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Шарль Талейран (1754 — 1838) — французский политический деятель, первый премьер-министр Франции.
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Дэвид Алан (1744 — 1796) — английский живописец.