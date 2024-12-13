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Кто отмечает день рождения 13 декабря: у кого из звезд день рождения 13 декабря
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Кто родился 13 декабря: список известных личностей

13 декабря певице Тейлор Свифт исполняется 35 лет
Мария Задорожная
Автор
Тейлор Свифт
Фото Dimitrios Kambouris, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 декабря.

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Тейлор Свифт

Тейлор Элисон Свифт — американская певица и автор песен. Родилась 13 декабря 1989 года в Пенсильвании, США. Сегодня ей исполняется 35 лет. Стала известна благодаря автобиографическим песнями. Также певица стала первой миллиардершей, основным источником дохода которой является музыка. Кроме того, ее признали самой кассовой гастролирующей певицей в истории и одной из самых продаваемых музыкантов в мире с продажами свыше 200 миллионов записей.

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Джейми Фокс

Эрик Марлон Бишоп (известен как Джейми Фокс) — американский актер, певец и стендапер. Родился 13 декабря 1967 года в Техасе, США. Сегодня ему исполняется 57 лет. Известен по ролям в фильмах «Соучастник», «Законопослушный гражданин», «Джанго освобожденный», «Штурм Белого дома», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Али», «Человек-паук: Нет пути домой».

Джейми Фокс
Фото Emma McIntyre, Getty Images

Кто еще родился 13 декабря

  • Стив Бушеми (1957) — американский актер и режиссер, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус».

  • Людмила Сенчина (1950 — 2018) — советская и российская актриса, певица, Народная артистка РФ.

  • Николай Рыбников (1930 — 1990) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Кристофер Пламмер (1929 — 2021) — канадский актер театр, кино и телевидения.

  • Ростислав Плятт (1908 — 1989) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Евгений Петров (1903 — 1942) — советский писатель, соавтор Ильи Ильфа.

  • Валерий Брюсов (1873 — 1924) — русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед.

  • Вернер фон Сименс (1816 — 1892) — немецкий инженер, ученый, изобретатель, промышленник, основатель фирмы Siemens.

  • Генрих Гейне (1797 — 1856) — немецкий поэт, публицист, критик.

  • Карло Гоцци (1720 — 1806) — итальянский драматург.

  • Генрих IV Бурбон (1553 — 1610) — король Франции, основатель французской королевской династии Бурбонов.

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