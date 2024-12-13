Кто родился 13 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 декабря.

Тейлор Свифт

Тейлор Элисон Свифт — американская певица и автор песен. Родилась 13 декабря 1989 года в Пенсильвании, США. Сегодня ей исполняется 35 лет. Стала известна благодаря автобиографическим песнями. Также певица стала первой миллиардершей, основным источником дохода которой является музыка. Кроме того, ее признали самой кассовой гастролирующей певицей в истории и одной из самых продаваемых музыкантов в мире с продажами свыше 200 миллионов записей.

Джейми Фокс

Эрик Марлон Бишоп (известен как Джейми Фокс) — американский актер, певец и стендапер. Родился 13 декабря 1967 года в Техасе, США. Сегодня ему исполняется 57 лет. Известен по ролям в фильмах «Соучастник», «Законопослушный гражданин», «Джанго освобожденный», «Штурм Белого дома», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Али», «Человек-паук: Нет пути домой».

Фото Emma McIntyre, Getty Images

Кто еще родился 13 декабря