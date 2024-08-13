Кто родился 13 августа: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 августа.

Альфред Хичкок

Альфред Хичкок — британский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист. Родился 13 августа 1899 года в Лейтонстоуне, Лондон, Великобритания. Режиссеру приписывается изобретение быстрого и дробного монтажа, который был ярко продемонстрирован в знаменитой сцене убийства в фильме «Психо».

Также Хичкок известен своими камео. Он любил появляться в эпизодах собственных фильмов в разных образах: случайный прохожий, уличный зевака и пр. Не стало режиссера в апреле 1980 года.

Фидель Кастро

Фидель Кастро — кубинский политический и военный деятель, руководитель Кубы (1959-2008). Родился 13 августа 1926 года в Биране, Куба. Был руководителем «Движения 26 июля» — основной силы кубинской революции, которая впоследствии преобразовалось в Коммунистическую партию Кубы. Не стало политического деятеля в ноябре 2016 года.

Фидель Кастро. Фото Global Look Press

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