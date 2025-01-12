Кто родился 12 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 января.

Рената Литвинова

Рената Муратовна Литвинова — российская актриса, режиссер, сценарист, телеведущая, Заслуженная артистка России. Родилась 12 января 1967 года в Москве. Сегодня ей исполняется 58 лет. Широкую известность получила после выхода телесериала «Граница. Таежный роман». Всего актриса снялась более чем в 30 фильмах, была сценаристом 14 картин и режиссером шести.

Зейн Малик

Зейн Джавадд Малик — британский певец. Родился 12 января 1993 года в Брэдфорде, Великобритания. Сегодня ему исполняется 32 года. Прославился в 2010 году, когда был солистом группы One Direction.

Фото Kevin Winter, Getty Images

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