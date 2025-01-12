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Кто отмечает день рождения 12 января: у кого из звезд день рождения 12 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 12 января: список известных личностей

12 января день рождения отмечает Заслуженная артистка России Рената Литвинова
Мария Задорожная
Автор
Рената Литвинова
Фото Алексей Майшев, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 января.

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Рената Литвинова

Рената Муратовна Литвинова — российская актриса, режиссер, сценарист, телеведущая, Заслуженная артистка России. Родилась 12 января 1967 года в Москве. Сегодня ей исполняется 58 лет. Широкую известность получила после выхода телесериала «Граница. Таежный роман». Всего актриса снялась более чем в 30 фильмах, была сценаристом 14 картин и режиссером шести.

Зейн Малик

Зейн Джавадд Малик — британский певец. Родился 12 января 1993 года в Брэдфорде, Великобритания. Сегодня ему исполняется 32 года. Прославился в 2010 году, когда был солистом группы One Direction.

Зейн Малик
Фото Kevin Winter, Getty Images

Кто еще родился 12 января

  • Гунде Сван (1962) — шведский лыжник, четырехкратный олимпийский чемпион.

  • Харуки Мураками (1949) — японский писатель и переводчик.

  • Наталья Сайко (1948) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.

  • Владимир Мулявин (1941 — 2003) — советский и белорусский музыкант, композитор, Народный артист СССР.

  • Раймонд Паулс (1936) — советский композитор, пианист, дирижер, политический деятель.

  • Борис Химичев (1933 — 2014) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

  • Махариши Махеш Йоги (1917 — 2008) — индийский ученый и гуру, создатель трансцендентальной медитации.

  • Вадим Шефнер (1915 — 2002) — советский поэт и писатель-фантаст.

  • Луиза Райнер (1910 — 2014) — американская и австрийская актриса, двукратная обладательница премии «Оскар».

  • Жан Делануа (1908 — 2008) — французский кинорежиссер.

  • Сергей Королев (1907 — 1966) — советский ученый, основоположник практической космонавтики.

  • Игорь Курчатов (1903 — 1960) — советский физик, академик.

  • Альфред Розенберг (1893 — 1946) — государственный и политический деятель нацистской Германии, считался правой рукой Гитлера.

  • Михаил Гуревич (1893 — 1976) — советский авиаконструктор, совместно с А.И. Микояном проектировал реактивные истребители МиГ.

  • Джек Лондон (1876 — 1916) — американский писатель, автор приключенческой литературы.

  • Свами Вивекананда (1863 — 1902) — индийский философ йоги и Веданты, индийский общественный деятель.

  • Эжен Луи Лами (1800 — 1890) — французский живописец.

  • Михаил Сперанский (1772 — 1839) — российский государственный деятель эпохи Александра I, реформатор.

  • Иоганн Песталоцци (1746 — 1827) — швейцарский педагог.

  • Шарль Перро (1628 — 1703) — французский писатель-сказочник, поэт и критик.

  • Жан Батист ван Гельмонт (1580 — 1644) — бельгийский химик и врач, изобрел слово «газ».

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