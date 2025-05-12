Стиль жизни
Кто отмечает день рождения 12 мая: у кого из звезд день рождения 12 мая
Хобби и развлечения

12 мая, 14:40

2 мин.

Кто родился 12 мая: список известных личностей

12 мая день рождения отмечает певица и актриса Виктория Дайнеко
Мария Задорожная
Автор
Фото Наталья Шатохина, news.ru, Global Look Press

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 мая.

Виктория Дайнеко

Виктория Петровна Дайнеко — российская певица и актриса. Родилась 12 мая 1987 года в селе Балпык, Казахстан. Сегодня ей исполняется 38 лет. Известна как победительница «Фабрики звезд-5» и «Фабрики звезд. Возвращение».

Рами Малек

Рами Саид Малек — американский актер. Родился 12 мая 1981 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Стал известен благодаря сериалу «Мистер Робот» и фильму «Богемская рапсодия».

Фото Mike Coppola, Getty Images

Кто еще родился 12 мая

  • Андрей Вознесенский (1933 — 2010) — советский и российский поэт и прозаик, общественный деятель.

  • Владимир Ухин (1930 — 2012) — советский телеведущий, диктор Центрального телевидения, Заслуженный артист России.

  • Анатолий Митяев (1924 — 2008) — российский писатель, сценарист, главный редактор детского журнала «Мурзилка» и студии «Союзмультфильм».

  • Арон Гуревич (1924 — 2006) — советский и российский историк, культуролог и литературовед, профессор.

  • Кэтрин Хэпберн (1907 — 2003) — американская актриса, четырежды лауреат премии «Оскар».

  • Вилис Лацис (1904 — 1966) — латышский советский писатель и государственный деятель.

  • Индра Деви (1899 — 2002) — одна из первых женщин-йогов, мастер и учитель йоги, популяризатор йоги в разных странах мира.

  • Яков Гаккель (1874 — 1945) — русский инженер, механик, конструктор, ученый-электротехник.

  • Карл Шуман (1869 — 1946) — немецкий спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион.

  • Флоренс Найтингейл (1820 — 1910) — общественный деятель Великобритании, сестра милосердия.

10 звезд, которые были неудачниками в&nbsp;школе.10 звезд, которые были неудачниками в школе
