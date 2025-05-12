Кто родился 12 мая: список известных личностей

12 мая день рождения отмечает певица и актриса Виктория Дайнеко

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 мая.

Виктория Дайнеко

Виктория Петровна Дайнеко — российская певица и актриса. Родилась 12 мая 1987 года в селе Балпык, Казахстан. Сегодня ей исполняется 38 лет. Известна как победительница «Фабрики звезд-5» и «Фабрики звезд. Возвращение».

Рами Малек

Рами Саид Малек — американский актер. Родился 12 мая 1981 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Стал известен благодаря сериалу «Мистер Робот» и фильму «Богемская рапсодия».

Фото Mike Coppola, Getty Images

Кто еще родился 12 мая