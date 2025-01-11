Кто родился 11 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 января.

Константин Хабенский

Константин Юрьевич Хабенский — российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист России. Родился 11 января 1972 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 53 года. Получил известность после ролей оперуполномоченного Игоря Плахова в телесериале «Убойная сила» и Антона Городецкого в дилогии Тимура Бекмамбетова («Ночной Дозор» и «Дневной Дозор».

Андрей Малахов

Андрей Николаевич Малахов — популярный российский телеведущий и журналист. Родился 11 января 1972 года в Апатиты, Мурманская область. Сегодня ему исполняется 53 года. Известен как ведущий программ «Малахов», «Привет, Андрей!», «Танцы со звездами» и «Песни от всей души».

Фото Павел Бедняков, Известия

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