Кто родился 11 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 июля.

Джорджо Армани

Джорджо Армани — итальянский модельер, основатель компании Armani. Родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца, Италия. Сегодня ему исполняется 90 лет. Считается одним из богатейших людей в модной индустрии. Владеет на паях дубайским отелем-небоскребом Бурдж-Халифом и собственной гостиницей на родине.

Также Джорджио был художником по костюмам в таких известных картинах как «Матрица», «Американский жиголо», «Неприкасаемые» и «Молодой Папа».

Эдуард Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич — российский актер театра, кино и телевидения, сценарист, продюсер и педагог. Родился 11 июля 1965 года в Петрозаводске. Сегодня ему исполняется 59 лет. После окончания вуза 10 лет проработал в популярной программе «Сам себе режиссер» — писал тексты и был закадровым голосом.

Фото Global Look Press

В 2005 году Эдуард стал актером скетч-шоу «Дорогая передача». Но настоящую известность артисту принес юмористический проект под названием «6 кадров».

Вячеслав Анисин

Вячеслав Анисин — российский и советский хоккеист, тренер, многократный чемпион мира, Европы и СССР, участник легендарной суперсерии СССР — Канада 1972 года. Родился 11 июля 1951 года в Москве — сегодня ему исполнилось 73 года. Выступал за московские клубы ЦСКА, «Спартак» и «Крылья Советов», а также за ленинградский СКА.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В чемпионатах Советского союза забросил 176 шайб в 509 матчах. Признан лучшим бомбардиром Чемпионата СССР 1973/74. За сборную Советского союза забросил 30 шайб в 97 матчах.

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