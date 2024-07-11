Кто родился 11 июля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 июля.
Джорджо Армани
Джорджо Армани — итальянский модельер, основатель компании Armani. Родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца, Италия. Сегодня ему исполняется 90 лет. Считается одним из богатейших людей в модной индустрии. Владеет на паях дубайским отелем-небоскребом Бурдж-Халифом и собственной гостиницей на родине.
Также Джорджио был художником по костюмам в таких известных картинах как «Матрица», «Американский жиголо», «Неприкасаемые» и «Молодой Папа».
Эдуард Радзюкевич
Эдуард Радзюкевич — российский актер театра, кино и телевидения, сценарист, продюсер и педагог. Родился 11 июля 1965 года в Петрозаводске. Сегодня ему исполняется 59 лет. После окончания вуза 10 лет проработал в популярной программе «Сам себе режиссер» — писал тексты и был закадровым голосом.
В 2005 году Эдуард стал актером скетч-шоу «Дорогая передача». Но настоящую известность артисту принес юмористический проект под названием «6 кадров».
Вячеслав Анисин
Вячеслав Анисин — российский и советский хоккеист, тренер, многократный чемпион мира, Европы и СССР, участник легендарной суперсерии СССР — Канада 1972 года. Родился 11 июля 1951 года в Москве — сегодня ему исполнилось 73 года. Выступал за московские клубы ЦСКА, «Спартак» и «Крылья Советов», а также за ленинградский СКА.
В чемпионатах Советского союза забросил 176 шайб в 509 матчах. Признан лучшим бомбардиром Чемпионата СССР 1973/74. За сборную Советского союза забросил 30 шайб в 97 матчах.
Кто еще родился 11 июля
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