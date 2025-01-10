Кто родился 10 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 января.

Ритик Рошан

Ритик Награтх Рошан — индийский актер. Родился 10 января 1974 года в Мумбаи, Индия. Сегодня ему исполняется 51 год. Сыграл множество персонажей и известен своими танцевальными навыками. Является одним из самых высокооплачиваемых актеров Индии.

Эмили Мид

Эмили Мид — американская актриса. Родилась 10 января 1989 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 36 лет. Известна по ролям в фильмах «Забери мою душу» и «Двенадцать».

Фото Imago, Ron Adar, Global Look Press

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