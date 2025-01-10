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Кто отмечает день рождения 10 января: у кого из звезд день рождения 10 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 10 января: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Ритик Рошан
Фото Carlos Alvarez, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 января.

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Ритик Рошан

Ритик Награтх Рошан — индийский актер. Родился 10 января 1974 года в Мумбаи, Индия. Сегодня ему исполняется 51 год. Сыграл множество персонажей и известен своими танцевальными навыками. Является одним из самых высокооплачиваемых актеров Индии.

Эмили Мид

Эмили Мид — американская актриса. Родилась 10 января 1989 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 36 лет. Известна по ролям в фильмах «Забери мою душу» и «Двенадцать».

Эмили Мид
Фото Imago, Ron Adar, Global Look Press

Кто еще родился 10 января

  • Джемейн Клемент (1974) — новозеландский актер, продюсер и музыкант.

  • Эван Хэндлер (1961) — американский актер.

  • Борис Войцеховский (1954 — 2023) — советский и российский актер и режиссер.

  • Уолтер Хилл (1942) — американский кинорежиссер и сценарист.

  • Валентина Теличкина (1945) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.

  • Роберт Вильсон (1936) — американский физик, Нобелевский лауреат.

  • Леонид Кравчук (1934 — 2022) — советский и украинский политический деятель.

  • Маргарита Анастасьева (1925 — 2022) — советская и российская писательница, актриса театра и кино, заслуженная актриса России.

  • Густав Гусак (1913 — 1991) — последний Президент социалистической Чехословакии (1975-1989).

  • Натан Рахлин (1906 — 1979) — советский дирижер, Народный артист СССР (1948).

  • Аркадий Трусов (1905 — 1982) — советский актер, Заслуженный артист РСФСР.

  • Алексей Толстой (1883 — 1945) — русский писатель и публицист.

  • Мишель Ней (1769 — 1815) — один из наиболее известных маршалов Франции времен Наполеона.

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