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Кто отмечает день рождения 1 января: у кого из звезд день рождения 1 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 1 января: список известных личностей

1 января день рождения отмечает актер Сергей Шакуров
Мария Задорожная
Автор
Сергей Шакуров
Фото Алексей Майшев, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 января.

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Сергей Шакуров

Сергей Каюмович Шакуров — советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, телеведущий, Народный артист РСФСР. Родился 1 января 1942 года в Москве. Сегодня ему исполняется 83 года. Известность получил после выхода фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Помимо этого, он снимался в картинах «Я солдат, мама», «Каратель», «Месяц август», «Сто дней после детства», «Сибириада», «Вкус хлеба», «Рецепт ее молодости», «Площадь Восстания», «Друг», «Француз», «Божья тварь» и других.

Сергей Сосновский

Сергей Валентинович Сосновский — советский и российский актер театра и кино, Народный артист Российской Федерации. Родился 1 января 1955 года в Мокруше, Красноярский край. Известен по фильмам «Мой сводный брат Франкенштейн», «Жить» и «Юрьев день». Не стало актера в 2022 году.

Сергей Сосновский
Фото Екатерина Цветкова, Global Look Press

Кто еще родился 1 января

  • Колин Морган (1986) — британский актер.

  • Рима Баталова (1964) — советская легкоатлетка, 13-кратная Паралимпийская чемпионка, общественный деятель.

  • Мишель Мерсье (1939) — французская актриса кино и телевидения.

  • Анатолий Ромашин (1931 — 2000) — советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РСФСР.

  • Морис Бежар (1927 — 2007) — французский танцовщик и хореограф.

  • Вениамин Баснер (1925 — 1996) — советский композитор, Народный артист РСФСР.

  • Игорь Владимиров (1919 — 1999) — советский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог, Народный артист СССР.

  • Даниил Гранин (1919 — 2017) — советский и российский писатель и общественный деятель.

  • Ким Филби (1912 — 1988) — английский разведчик, агент советской разведки.

  • Тэйносуке Кинугаса (1896 — 1982) — японский актер, кинорежиссер.

  • Джон Эдгар Гувер (1895 — 1972) — американский политический деятель, первый директор ФБР (1924-1972).

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