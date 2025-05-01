Кто родился 1 мая: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 мая.

Людмила Зорина

Людмила Александровна Зорина — советская и российская актриса, заслуженная артистка России. Родилась 1 мая 1941 года в Саратове. Сегодня ей исполняется 84 года. Прежде всего известна как жена звезды советского и российского кинематографа Олега Янковского. Самыми заметными работами актрисы стали «Парень из нашего города» и «Полеты во сне и наяву».

Джон Ву

Джон Ву — китайский и американский кинорежиссер, сценарист. Родился 1 мая 1946 года в Гуанчжоу, Китай. Сегодня ему исполняется 79 лет. Создатель таких картин, как «Трудная мишень», «Без лица», «Миссия невыполнима 2», «Час расплаты».

Фото Ken Ishii, Getty Images

Кто еще родился 1 мая