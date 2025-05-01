Стиль жизни
Кто отмечает день рождения 1 мая: у кого из звезд день рождения 1 мая
Кто родился 1 мая: список известных личностей

Людмила Зорина
Фото Кадр из фильма «Полёты во сне и наяву», реж. Роман Балаян, Киностудия им. А.Довженко

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 мая.

Людмила Зорина

Людмила Александровна Зорина — советская и российская актриса, заслуженная артистка России. Родилась 1 мая 1941 года в Саратове. Сегодня ей исполняется 84 года. Прежде всего известна как жена звезды советского и российского кинематографа Олега Янковского. Самыми заметными работами актрисы стали «Парень из нашего города» и «Полеты во сне и наяву».

Джон Ву

Джон Ву — китайский и американский кинорежиссер, сценарист. Родился 1 мая 1946 года в Гуанчжоу, Китай. Сегодня ему исполняется 79 лет. Создатель таких картин, как «Трудная мишень», «Без лица», «Миссия невыполнима 2», «Час расплаты».

Джон Ву
Фото Ken Ishii, Getty Images

Кто еще родился 1 мая

  • Джейми Дорнан (1982) — британский актер, модель и музыкант.

  • Светлана Устинова (1982) — российская актриса кино и телевидения.

  • Алексей Смертин (1975) — российский футболист.

  • Елена Ханга (1962) — российская журналистка, теле- и радиоведущая.

  • Игорь Акимушкин (1929 — 1993) — советский ученый-биолог, автор научно-популярных книг о жизни животных.

  • Виктор Астафьев (1924 — 2001) — советский и российский писатель.

  • Нина Архипова (1921 — 2016) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

  • Федор Хитрук (1917 — 2012) — советский и российский мультипликатор, режиссер, педагог, народный артист СССР.

  • Николай Ежов (1895 — 1940) — советский государственный и политический деятель, нарком НКВД.

  • Николай Цингер (1842 — 1918) — русский астроном, геодезист и картограф.

