Команда «Мангазея — Московский спорт» заняла весь пьедестал на первом этапе «Золота Ладоги»
25 мая, 23:00

1 мин.

Кристина Гергис
Велогонка Золото Ладоги
Фото Пресс-служба события

Александр Шакотько из команды «Мангазея — Московский спорт», одержал победу на первом этапе международной многодневной велогонки «Золото Ладоги». Соревнования в третий раз подряд открыли программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Старт первого этапа состоялся в карельском городе Олонец. Спортсмены из 15 профессиональных команд России, Белоруссии и Казахстана преодолели 124 км пути: финишная черта расположился в Питкяранте.

Весь пьедестал по итогам этапа достался представителям команды «Мангазея — Московский спорт». Дебютант гонки Александр Шакотько сумел обойти прошлогоднего победителя «Золота Ладоги» Арсения Хомякова, а замкнул тройку призеров Савва Морозов.

В этом году организаторы расширили программу велогонки. В соревнованиях появились зачеты для мужских и женских любительских команд. Кроме того, «Золото Ладоги» впервые примет паравелосипедистов.

В Зеленограде прошел турнир по детскому регби
В Зеленограде прошел турнир по детскому регби

