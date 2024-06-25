Когда отмечается День молодежи в 2024 году

День молодежи — это всероссийский праздник молодых девушек и парней. Он отмечается ежегодно с 1958 года. Раньше дата торжества была фиксированной — 27 июня.

Но в 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о переносе праздничной даты. Теперь праздник отмечается в последнюю субботу июня. Как сообщает «СЭ», в 2024 году День молодежи будет праздноваться 29 июня.

Напомним, что в России молодежью считаются парни и девушки в возрасте от 14 до 30 лет. Их в стране насчитывается порядка 33 млн человек.