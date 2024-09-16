18 сентября москвичи смогут увидеть лунное затмение

18 сентября жители и гости столицы смогут увидеть на утреннем небе лунное затмение, сообщает ТАСС.



«В западных и центральных районах России, в том числе в Москве, частное затмение Луны, ожидаемое 18 сентября, придется на утренние часы. Затмение можно будет увидеть на рассвете перед заходом Луны», — говорится в публикации.



Уточняется, что частным затмение называется потому, что только часть Луны пройдет через тень Земли. Процесс займет больше часа — с 05.13 до 06.16 по московскому времени. Общая продолжительность затмения — около 4,5 часов (с 03.42 мск до 07.48 по московскому времени).



Отмечается, что затмение также увидят жители Европы, большей части Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Событие будет заметно в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, в Арктике и Антарктиде.