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Когда будет лунное затмение в сентябре: дата и время
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:05

1 мин.

18 сентября москвичи смогут увидеть лунное затмение

Мария Задорожная
Автор
Девушка смотрит на лунное затмение
Фото m-gucci/istockphoto.com
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18 сентября жители и гости столицы смогут увидеть на утреннем небе лунное затмение, сообщает ТАСС.

«В западных и центральных районах России, в том числе в Москве, частное затмение Луны, ожидаемое 18 сентября, придется на утренние часы. Затмение можно будет увидеть на рассвете перед заходом Луны», — говорится в публикации.

Уточняется, что частным затмение называется потому, что только часть Луны пройдет через тень Земли. Процесс займет больше часа — с 05.13 до 06.16 по московскому времени. Общая продолжительность затмения — около 4,5 часов (с 03.42 мск до 07.48 по московскому времени).

Отмечается, что затмение также увидят жители Европы, большей части Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Событие будет заметно в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, в Арктике и Антарктиде.

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