Клинический психолог рассказала, как проявляется эдипов комплекс у детей

Клинический психолог Екатерина Вали в эксклюзивном разговоре с «СЭ» объяснила, что такое эдипов комплекс и как он проявляется.

«В переводе с «психоаналитического» эдипов комплекс — это естественная возрастная идеализация родителя противоположного пола у ребенка 3-5 лет. У девочек эдипов комплекс называется комплексом Электры и выражается в бессознательным или сознательным влечением к отцу, а эдипов комплекс мальчиков, соответственно, к матери», — сказала эксперт.

Психолог отметила, что если в этом возрасте дочь мечтает «выйти замуж за папу, когда вырастет» и иногда ненавидит маму, а сын предлагает выгнать из дома папу, чтобы жить с мамой, знайте, с детьми все нормально. На этой ступеньке психологического развития дети проживают этап конкуренции с родителем одного с ним пола за родителя противоположного пола. Основная задача родителей в этот период — организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы он эту игру «проиграл»! То есть показать ребенку, что папа и мама большие и взрослые и любят друг друга другой особой любовью, которая недоступна и невозможна по отношению к детям.

«Задача ребенка прожить эту грустную неприятную реальность и разочароваться, что родитель противоположного пола не выбирает его. Так ребенок получает здоровую модель отношений с противоположным и своим полом на всю жизнь», — отметила Вали.

Специалист добавила, что, к сожалению, очень многие не имели возможности прожить аналогичный опыт в детстве, например, потому, что родители развелись. В результате получается взрослый человек, который с точки зрения психоанализа застрял на этой ступеньке развития. Его психика не способна реагировать на разные жизненные ситуации по-взрослому. В итоге человек имеет напряженные отношения с другими людьми и не имеет близких друзей, потому что конкурирует с ними, сталкивается с излишней болезненной конкуренцией на работе, не может построить гармоничные отношения, постоянно выбирает отвергающих или несвободных партнеров, ревнует своего партнера и т. п.

«Если вы заметили за собой аналогичные проблемы, знайте, что психотерапия может помочь решить эти вопросы и качественно улучшить жизнь», — подытожила психолог.