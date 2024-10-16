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Клинический психолог рассказала, как определить свой язык любви
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:25

1 мин.

Клинический психолог рассказала, как определить свой язык любви

Мария Задорожная
Автор
Пара целуется
Фото Prostock-Studio, iStock
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Клинический психолог, сексолог Милана Погорелова в беседе с «СЭ» поделилась советами, которые помогут определить свой язык любви.

По ее словам, прежде всего нужно прислушаться к себе, обратить внимание на то, что вызывает чувство заботы и близости. Подумать, какие проявления любви со стороны партнера особенно ценны.

«Задайте себе вопрос: в какие моменты вы больше всего чувствуете, что вас любят? Каким способом вы сами выражаете чувства?», — добавила эксперт.

Также психолог порекомендовала воспользоваться тестами из Интернета, если возникают проблемы с рефлексией. Она отметила, что в сети есть множество способов, которые помогут определить собственный язык любви.

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