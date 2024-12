Клинический психолог рассказала, как новый тренд «ни-ни» влияет на психику зумеров

Современный мир сталкивается с новыми социальными и культурными явлениями, которые оказывают серьезное влияние на психическое здоровье молодежи. Одним из таких трендов стал «ни-ни», известный за рубежом как NEET (not in employment, education, or training). Этот термин обозначает людей, которые не работают, не учатся, и, как показывает практика, все больше представителей поколения Z (зумеров) выбирают этот путь. В эксклюзивной беседе с «СЭ» клинический психолог Милана Погорелова рассказала, как тренд на бездельничество может повлиять на психику молодого поколения.

«Процент молодежи, идентифицирующей себя как NEET, растет. Причины этому могут быть различными: от экономических сложностей, отсутствия работы по специальности до желания «отдохнуть» в условиях стресса и неопределенности, которые обострились во время пандемии COVID-19. Однако такой выбор имеет как положительные, так и отрицательные последствия для психики», — сказала эксперт.



С одной стороны, для некоторых зумеров период «ни-ни» становится возможностью сохранить психологическое здоровье и избежать выгорания в условиях жесткой конкурентной среды. Данная пауза позволяет им переосмыслить желания, определить реальные цели и заняться саморазвитием. Специалист отметила, что в это время многие находят хобби, развивают креативные способности или занимаются волонтерством.



С другой стороны, продолжительное бездельничество может привести к чувству беспомощности, тревожности и депрессии. Человек, не имеющий ясной цели и структуры в жизни, может начать испытывать снижение самооценки и страх перед будущим. Отсутствие социальной активности и общения также негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии, что ведет к изоляции и ухудшению социальной адаптации.



«Важно создать пространство, где молодые люди смогут обсуждать чувства и переживания, получать поддержку и понимание. Образовательные учреждения, родители и общественные организации могут сыграть значимую роль в этом вопросе, предложить молодым людям ресурсы и возможности для налаживания связей и поиска новых путей самореализации», — подчеркнула Погорелова.