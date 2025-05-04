Клинический психолог объяснила, что такое майндфулнес и как он снижает стресс

Клинический психолог Екатерина Вали эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что такое майндфулнес и как он снижает стресс. В переводе с английского «mindfulness» означает внимательность и состояние высокой концентрации. Человек осознанно стремится быть «здесь и сейчас».

«Модное сегодня состояние «в моменте, в потоке и в ресурсе» достигается при помощи различных медитативных техник. Суть всех подобных упражнений — замедление потока бессознательных процессов в мозге для получения возможности управлять своим вниманием. Это оказывает сильное расслабляющее действие на организм, отлично снимает тревогу и значительно увеличивает способность фокусироваться на желаемых задачах», — объяснила эксперт.

Как отметила психолог, сегодня человек живет в условиях, несопоставимых по скорости изменений и объему информации ни с каким предыдущим этапом в истории человечества. Мозг эволюционно не подготовлен к тому, с чем сталкивается каждый день, он пропускает через себя ежедневно тонны различных данных и способен контролировать реакции. Поэтому специалист советует соблюдать режим цифровой гигиены, а также эмоционально очищаться и разгружаться, освобождать себя от потока бесконечных мыслей и страхов. Также стараться регулярно медитативно настраивать себя на следование целям, чтобы не раствориться в хаосе сегодняшнего дня. В этом, по словам психолога, отлично поможет майндфулнес.