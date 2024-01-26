Клинический психолог назвала неочевидную пользу лени
Клинический психолог Елена Ожерельева считает, что лень помогает экономить ресурс.
По ее словам, человеческий организм работает циклами: есть цикл голода и сытости, сна и бодрствования. Также есть циклы психики: активный, сознательный период и накопительный. В первый период затрачивается большое количество психической энергии.
«В цикл лени и ничегонеделания психика накапливает энергию для последующей деятельности», — приводит слова эксперта «СЭ».
Кроме того, иногда нужно полениться, чтобы помочь себе отдохнуть, восстановиться и расслабиться.
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21 янв 20:15
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