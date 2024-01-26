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Клинический психолог назвала неочевидную пользу лени
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:05

1 мин.

Клинический психолог назвала неочевидную пользу лени

Мария Маковей
Автор
Девушка ленится.
Фото Freeman56/istockphoto.com
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Клинический психолог Елена Ожерельева считает, что лень помогает экономить ресурс.

По ее словам, человеческий организм работает циклами: есть цикл голода и сытости, сна и бодрствования. Также есть циклы психики: активный, сознательный период и накопительный. В первый период затрачивается большое количество психической энергии.

«В цикл лени и ничегонеделания психика накапливает энергию для последующей деятельности», — приводит слова эксперта «СЭ».

Кроме того, иногда нужно полениться, чтобы помочь себе отдохнуть, восстановиться и расслабиться.

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