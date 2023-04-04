Клинер рассказал, как очистить микроволновку от жира

Руководитель клининговой компании Никита Буханцев специально для «СЭ», рассказал, как быстро и просто очистить микроволновку. «Для этой цели потребуется мощное средство «антижир», которое быстро разъест все загрязнения и легко смоется. Можно использовать специальное оборудование с паром, чтобы убрать жир из труднодоступных мест, но не у каждого человека оно имеется дома», — пояснил специалист. По его словам, в домашних условиях могут быть актуальны и «народные методы». «Наберите в глубокую чашку 200 мл воды, насыпьте одну чайную ложку лимонной кислоты и столовую ложку уксуса. Поставьте все в микроволновую печь и включите на 3-5 минут в зависимости от загрязнений. Жидкость будет испаряться, а пар попадать на засохший жир, размягчая его. После чего достаточно просто протереть микроволновку влажной тряпкой», — поделился эксперт, но отметил, что данный метод не всегда с первого раза избавляет от сложных и въевшихся загрязнений.

На поверхность микроволновой печи Никита Буханцев порекомендовал нанести средство «антипыль». Благодаря ему, мельчайшие частицы будут меньше оседать на поверхности, а если и появятся, то достаточно просто провести по поверхности сухой тряпкой.

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