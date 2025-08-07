Кинолог ответил, может ли собака быть веганом

Собаки не могут придерживаться вегетарианской или веганской диеты, как их владельцы, поэтому не стоит переносить свои привычки и эмоции на них. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИАМО.

«Во-первых, я не устану повторять, что нельзя проектировать на собак свои привычки, эмоции и образ жизни: мы разные биологические виды. Как нельзя из любви к своему питомцу кормить его со своего стола пирожными и шоколадом, так и нельзя делать из него вегана. Во-вторых, говоря о вегетарианстве как о форме поддержки прав животных, возникает противоречие: права собаки, которая лишена видотипичного питания, в приоритет при этом не поставлены», — пояснил он.

Голубев также напомнил, что собаки — хищники и нехватка должного питания может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если хозяин не переносит мясо, он может выбрать готовый корм в упаковке для своего питомца. При выборе корма эксперт рекомендовал ориентироваться на потребности животного и советоваться с ветеринаром при составлении диеты.