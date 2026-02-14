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Кинолог ответил, как успокоить собаку перед уходом из дома
Хобби и развлечения

14 февраля, 18:30

1 мин.

Кинолог ответил, как успокоить собаку перед уходом из дома

Кристина Гергис
Автор
Грустная собака
Фото Chalabala, iStock

Президент Союза кинологических организаций Владимир Уражевский в беседе с «Москвой 24» поделился советом, как помочь питомцу спокойно дождаться возвращения хозяина. По его мнению, перед уходом из дома важно уделить время активной прогулке с собакой.

Достаточно провести вместе 20-30 минут, но это должна быть не просто неспешная ходьба: важно дать животному возможность вдоволь побегать и поиграть, чтобы домашний любимец израсходовал накопившуюся энергию. Тогда, как объясняет кинолог, питомец будет больше отдыхать и не станет тревожиться в отсутствие хозяина.

Кроме того, Уражевский отметил, что некоторым собакам помогает справиться с одиночеством включенное радио — звук человеческого голоса действует на них успокаивающе. Еще одним полезным решением может стать установка камеры с функцией двусторонней связи: так владелец сможет пообщаться с питомцем дистанционно, что тоже снижает уровень стресса у животного.

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