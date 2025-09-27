Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука

Заклеивание камеры в ноутбуке — это не проявление паранойи, а разумная мера предосторожности. Злоумышленники действительно могут получить удаленный доступ к веб-камере, об этом RT сказал завлабораторией доверенного ИИ РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Силаев пояснил, что современные ноутбуки уязвимы к различным вредоносным программам, и камера может быть основным каналом утечки личной информации. Заклеивание камеры — не только защита от слежки, но и базовый элемент информационной гигиены: доступ к устройству следует открывать только по своему усмотрению.

«Зловреды класса «трояны» или программы-шпионы могут быть установлены на устройство через фишинговые письма, скомпрометированное программное обеспечение или уязвимости в системе. Получив контроль, злоумышленник может не только включить камеру, но и делать фотографии и записывать видео без индикации работы светодиода», — пояснил специалист.

Он отметил, что вероятность такого сценария невысока, но подчеркнул, что массовые автоматизированные атаки встречаются нередко. В таких случаях простого заклеивания камеры недостаточно — это лишь один из этапов защиты. Необходимо установить на устройство антивирусное ПО, регулярно обновлять операционную систему и приложения, использовать сложные пароли на сервисах. Что касается самого заклеивания камеры, это, по сути, акт цифровой самогигиены, сравнимый с запиранием двери на замок, заключил Силаев.