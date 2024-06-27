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Кения и Чад могут отменить визовый режим для россиян
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:15

1 мин.

Две африканские страны могут отменить визовый режим для россиян

Мария Маковей
Автор
Африканские женщины
Фото hadynyah/istockphoto.com
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Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с двумя африканскими странами. Речь идет о Кении и Чаде, сообщают «Известия».

В публикации говорится, что эти направления набирают популярность среди российских туристов. Например, число поездок в Кению увеличилось на 40%. При этом Чад пока что россияне посещают в исключительных случаях.

«Отмена виз облегчает путешествия и делает поездки более доступными, может положительно сказаться на экономике Кении, в частности, на гостиничном бизнесе и других связанных секторах. Кения всегда была популярным направлением среди туристов из различных стран, включая Россию», — отметил глава комиссии по работе с африканскими диаспорами российско-африканского клуба Луис Гоуенд.

При этом российское правительство беспокоят меры безопасности в этих двух странах. Как раз в эти дни в Кении идут масштабные протесты.

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