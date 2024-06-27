Две африканские страны могут отменить визовый режим для россиян

Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с двумя африканскими странами. Речь идет о Кении и Чаде, сообщают «Известия».

В публикации говорится, что эти направления набирают популярность среди российских туристов. Например, число поездок в Кению увеличилось на 40%. При этом Чад пока что россияне посещают в исключительных случаях.

«Отмена виз облегчает путешествия и делает поездки более доступными, может положительно сказаться на экономике Кении, в частности, на гостиничном бизнесе и других связанных секторах. Кения всегда была популярным направлением среди туристов из различных стран, включая Россию», — отметил глава комиссии по работе с африканскими диаспорами российско-африканского клуба Луис Гоуенд.

При этом российское правительство беспокоят меры безопасности в этих двух странах. Как раз в эти дни в Кении идут масштабные протесты.