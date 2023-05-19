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Сегодня, 20:05

Кандидат в мастера спорта объяснил, как подготовиться к велосезону

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Парень с девушкой катаются на велосипеде.
Фото Freepik/freepik

Кандидат в мастера спорта Алексей Ионов в беседе с «МК в Чите» рассказал, как правильно подготовиться к сезону катания на велосипеде. «Для начала надо определиться с тем, как человек хочет ездить на велосипеде, где он хочет это делать. Ведь сейчас есть разные виды двухколесного транспорта. Есть горный велосипед, есть спортивный, есть что-то среднее. Еще есть фэтбайки. Нужно понять, как человек хочет кататься — на уровне любителя или спортсмена», — пояснил эксперт.

Как отметил Алексей Ионов, начинать ездить на велосипеде нужно в безопасных местах, это поможет почувствовать уверенность. Лучше выбирать лесопарковые зоны с мягким покрытием. Независимо от уровня, нужно приобрести шлем, а начинающим велосипедистам — наколенники и налокотники. Проверять исправность велосипеда и тормозов в частности — обязательно перед каждой поездкой, подчеркнул спортсмен.

Ранее мы рассказывали, какой спорт выбрать — бег или езду на велосипеде.

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