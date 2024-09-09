9 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
9 сентября отмечается Международный день красоты, Всероссийский день лука и Пименов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
Всероссийский день лука
9 сентября по всей России отмечается День лука. Этот праздник связан с народными традициями, которые отмечались в начале осени. В честь торжества хозяйки демонстрировали свое кулинарное мастерство при приготовлении блюд с добавлением лука.
Международные праздники
Международный день красоты
Ежегодно 9 сентября во всем мире отмечают Международный день красоты. Его инициатором стал «Международный комитет эстетики и косметологии». Праздник начали справлять с 1995 года. Но Россия присоединилась к торжеству в 1999 году.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 сентября
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Дeнь пaмяти pуccкиx вoинoв, пaвшиx пpи oбopoнe Ceвacтoпoля и в Кpымcкoй вoйнe;
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День изобретения новых привычек;
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День прекрасного чудака;
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День «У меня все под контролем»;
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День тестировщика;
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Международный день коробочного вина;
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Международный день судоку;
День дизайнера-графика;
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День осведомленности о фетальном алкогольном синдроме;
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Международный день защиты от нападений в сфере образования.
Церковные праздники
День памяти преподобного Пимена Великого
Родился преподобный Пимен около 340 года в Египте. Для многих иноков он был духовным наставником и руководителем. Прославившись святостью своей жизни и глубокой назидательностью своих поучений, в 110-летнем возрасте преподобный скончался.
Традиции и приметы на 9 сентября
8 сентября православная церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, в народе — Пименов день. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Традиции праздника
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В старину в этот день люди кланялись рябине и собирали ягоды. Считалось, что если на дереве осталось много ягод после прилета птиц, то зима будет не суровой.
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Хозяйки ягоды рябины заваривали с чаем, делали из них варенье и заготавливали на зиму, избы украшали кистями рябины.
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Предки шли ловить рыбу, 9 сентября они считали хорошим днем для рыбалки.
Что нельзя делать
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Поднимать что-то на перекрестке — к несчастью.
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Давать в долг — обратно эти деньги вернутся.
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Долго стоять на пороге — к беде в доме.
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Свататься — к несчастливому браку.
Погодные приметы
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Журавли летят низко — будет непогода.
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Гром — зима наступит не скоро.
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Урожай желудей — к суровой зиме.
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Кошка фыркает — к ненастью.