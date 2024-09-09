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Какой сегодня праздник: что за день 9 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

9 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Международный день красоты
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com
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9 сентября отмечается Международный день красоты, Всероссийский день лука и Пименов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Всероссийский день лука

9 сентября по всей России отмечается День лука. Этот праздник связан с народными традициями, которые отмечались в начале осени. В честь торжества хозяйки демонстрировали свое кулинарное мастерство при приготовлении блюд с добавлением лука.

Всероссийский день лука
Фото YelenaYemchuk/istockphoto.com

Международные праздники

Международный день красоты

Ежегодно 9 сентября во всем мире отмечают Международный день красоты. Его инициатором стал «Международный комитет эстетики и косметологии». Праздник начали справлять с 1995 года. Но Россия присоединилась к торжеству в 1999 году.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 сентября

  • Дeнь пaмяти pуccкиx вoинoв, пaвшиx пpи oбopoнe Ceвacтoпoля и в Кpымcкoй вoйнe;

  • День изобретения новых привычек;

  • День прекрасного чудака;

  • День «У меня все под контролем»;

  • День тестировщика;

  • Международный день коробочного вина;

  • Международный день судоку;
    День дизайнера-графика;

  • День осведомленности о фетальном алкогольном синдроме;

  • Международный день защиты от нападений в сфере образования.

Церковные праздники

День памяти преподобного Пимена Великого

Родился преподобный Пимен около 340 года в Египте. Для многих иноков он был духовным наставником и руководителем. Прославившись святостью своей жизни и глубокой назидательностью своих поучений, в 110-летнем возрасте преподобный скончался.

Церковные праздники
Фото D-Keine/istockphoto.com

Традиции и приметы на 9 сентября

8 сентября православная церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, в народе — Пименов день. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В старину в этот день люди кланялись рябине и собирали ягоды. Считалось, что если на дереве осталось много ягод после прилета птиц, то зима будет не суровой.

  • Хозяйки ягоды рябины заваривали с чаем, делали из них варенье и заготавливали на зиму, избы украшали кистями рябины.

  • Предки шли ловить рыбу, 9 сентября они считали хорошим днем для рыбалки.

Традиции и приметы
Фото Алексей Филатов/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Поднимать что-то на перекрестке — к несчастью.

  • Давать в долг — обратно эти деньги вернутся.

  • Долго стоять на пороге — к беде в доме.

  • Свататься — к несчастливому браку.

Погодные приметы

  • Журавли летят низко — будет непогода.

  • Гром — зима наступит не скоро.

  • Урожай желудей — к суровой зиме.

  • Кошка фыркает — к ненастью.

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