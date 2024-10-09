9 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
9 октября отмечается Всемирный день почты, День специальной пожарной охраны МЧС России и Иоанн Богослов. Какие еще праздники выпали на эту дату — рассказали в новом материале.
Праздники в России
День специальной пожарной охраны МЧС России
9 октября 1947 года создали специальный отдел для организации и руководства подразделениями по охране особо важных и режимных предприятий в составе Главного управления пожарной охраны МВД СССР. Простыми словами, сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС, которые занимаются обеспечением пожарной безопасности специальных объектов.
Международные праздники
Всемирный день почты
Каждый год 9 октября отмечается Всемирный день почты. Именно в этот октябрьский день в 1874 году в столице Швейцарии был создан Всемирный почтовый союз. Официальное сообщение о проведении торжества прозвучало с трибуны Конгресса ВПС, состоявшегося в 1969 году.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 октября
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День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ;
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День отражений в лужах;
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День любопытных событий;
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День гвоздестояния;
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Международный день юлы;
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Всемирный день нанотехнологий.
Церковные праздники
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Иоанн Богослов — один из 12 апостолов и единственный умерший из них естественной смертью. Ему традиционно приписывают написание четвертого Евангелия и трех посланий Нового Завета.
Какие еще церковные праздники отмечают 9 октября
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День прославления святителя Тихона.
Традиции и приметы на 9 октября
9 октября православная церковь чтит память святого апостола Иоанна Богослова, в народе просто Иоанн Богослов. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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В праздник шли в церковь и молились перед иконой святого. У него просили исцеления от телесных и душевных недугов, укрепления семейных уз.
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Предки в этот день устраивали смотрины в доме невесты. Родственников жениха приветствовали застольем. Но если девушка не была готова к замужеству, их потчевали за воротами. В знак отказа передавали тыкву с лентами.
Что нельзя делать
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Ругаться и спорить со старшими — к проблемам в семье.
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Носить поношенную обувь — к неудачам.
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Пользоваться острыми предметами — к ссорам с близкими.
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Венчаться — к несчастью в семье.
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Пить спиртное — будет безденежье.
Погодные приметы
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Вечером небо окрасилось в розовый цвет — будет теплая погода.
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С вишни облетели все листья — к ранней зиме.
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Дождь со снегом — в январе будет оттепель.
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Яркие звезды в небе — к потеплению, тусклые — к похолоданию.