9 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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9 октября отмечается Всемирный день почты, День специальной пожарной охраны МЧС России и Иоанн Богослов. Какие еще праздники выпали на эту дату — рассказали в новом материале.

Праздники в России

День специальной пожарной охраны МЧС России

9 октября 1947 года создали специальный отдел для организации и руководства подразделениями по охране особо важных и режимных предприятий в составе Главного управления пожарной охраны МВД СССР. Простыми словами, сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС, которые занимаются обеспечением пожарной безопасности специальных объектов.

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Международные праздники

Всемирный день почты

Каждый год 9 октября отмечается Всемирный день почты. Именно в этот октябрьский день в 1874 году в столице Швейцарии был создан Всемирный почтовый союз. Официальное сообщение о проведении торжества прозвучало с трибуны Конгресса ВПС, состоявшегося в 1969 году.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 октября

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ;

День отражений в лужах;

День любопытных событий;

День гвоздестояния;

Международный день юлы;

Всемирный день нанотехнологий.

Церковные праздники

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Иоанн Богослов — один из 12 апостолов и единственный умерший из них естественной смертью. Ему традиционно приписывают написание четвертого Евангелия и трех посланий Нового Завета.

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Какие еще церковные праздники отмечают 9 октября

День прославления святителя Тихона.

Традиции и приметы на 9 октября

9 октября православная церковь чтит память святого апостола Иоанна Богослова, в народе просто Иоанн Богослов. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В праздник шли в церковь и молились перед иконой святого. У него просили исцеления от телесных и душевных недугов, укрепления семейных уз.

Предки в этот день устраивали смотрины в доме невесты. Родственников жениха приветствовали застольем. Но если девушка не была готова к замужеству, их потчевали за воротами. В знак отказа передавали тыкву с лентами.

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Что нельзя делать

Ругаться и спорить со старшими — к проблемам в семье.

Носить поношенную обувь — к неудачам.

Пользоваться острыми предметами — к ссорам с близкими.

Венчаться — к несчастью в семье.

Пить спиртное — будет безденежье.

Погодные приметы