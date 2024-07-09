9 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
9 июля отмечается День фантазии и юмора, День моды и День памяти преподобного Давида Солунского. Рассказали, какие еще праздники в России и мире выпали на этот день.
Международные праздники
День сахарного печенья
Праздник посвящен кондитерскому изделию, которое продолжает оставаться одним из самых востребованных на рынке. Простота и отменные вкусовые качества сахарного печенья давно сделали его любимым лакомством многих.
День моды
9 июля празднуется День моды. В этот день принято изучать модные тренды и обновлять гардероб. Кроме того, этот праздник имеет отношение не только к одежде, но и к популярным трендам во всех сферах: спорте, кулинарии и пр.
Международный день уничтожения оружия
9 июля отмечается Международный день уничтожения оружия. Сегодня гуманисты призывают к миру и завершению международных конфликтов. Кроме того, 9 июля вспоминают известный роман Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие!».
Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 июля
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День фантазии и юмора;
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День веры в единорогов;
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День зова горизонта;
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День без бюстгальтера в США;
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День посадки деревьев в Камбодже.
Церковные праздники
Праздник Тихвинской иконы Божией Матери
Тихвинская Богоматерь выступает защитницей детей и семейных отношений. Ей молятся, чтобы новорожденные были спокойные и хорошо развивались, школьники учились, а подростки не связывались с дурными компаниями.
День памяти преподобного Давида Солунского
Преподобный Давид получил от Бога дар, многих исцелил от болезней. Всем, приходившим к нему, он давал полезные советы, утешал в бедах. Верующие молятся ему об избавлении от различных душевных и телесных болезней.
Традиции и приметы на 9 июля
9 июля 2024 года православные верующие чтят память преподобного Давида Солунского. В народе этот праздник получил название Давид Земляничник.
Традиции праздника
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В этот день принято ходить в церковь и молиться святому о выздоровлении.
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В день Давида Земляничника идут в лес собирать землянику. После обязательно пекут пироги с ароматной ягодой, заваривают чай с листьями земляники.
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Чтобы освежить кожу и придать ей бархатистость, молодые девушки умываются земляничной росой.
Что нельзя делать в этот день
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Предки считали, что в этот день беременным нельзя выходить из дома без земляники или ее листьев. Если этого не сделать, роды будут тяжелыми.
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Женщинам запрещается надевать чужие украшения, иначе можно отдать свое счастье.
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Запрещается обижать домашних животных — это приведет к гибели и разорению скота.
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Нельзя планировать свадьбу, венчание и помолвку — брак будет недолгим.
Погодные приметы
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Если пошел дождь, то такая погода будет до самого сентября.
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Солнечная погода без осадков сулит жаркое лето.
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Знойная погода — будет засуха в ближайшие 40 дней.