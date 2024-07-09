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Какой сегодня праздник: что за день 9 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

9 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
Земляника
Фото kaupok/istockphoto.com
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9 июля отмечается День фантазии и юмора, День моды и День памяти преподобного Давида Солунского. Рассказали, какие еще праздники в России и мире выпали на этот день.

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Международные праздники

День сахарного печенья

Праздник посвящен кондитерскому изделию, которое продолжает оставаться одним из самых востребованных на рынке. Простота и отменные вкусовые качества сахарного печенья давно сделали его любимым лакомством многих.

День сахарного печенья
Фото mphillips007/istockphoto.com

День моды

9 июля празднуется День моды. В этот день принято изучать модные тренды и обновлять гардероб. Кроме того, этот праздник имеет отношение не только к одежде, но и к популярным трендам во всех сферах: спорте, кулинарии и пр.

День моды
Фото Image Source/istockphoto.com

Международный день уничтожения оружия

9 июля отмечается Международный день уничтожения оружия. Сегодня гуманисты призывают к миру и завершению международных конфликтов. Кроме того, 9 июля вспоминают известный роман Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие!».

Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 июля

  • День фантазии и юмора;

  • День веры в единорогов;

  • День зова горизонта;

  • День без бюстгальтера в США;

  • День посадки деревьев в Камбодже.

Церковные праздники

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери

Тихвинская Богоматерь выступает защитницей детей и семейных отношений. Ей молятся, чтобы новорожденные были спокойные и хорошо развивались, школьники учились, а подростки не связывались с дурными компаниями.

Церковные праздники
Фото Anna_Anikina/istockphoto.com

День памяти преподобного Давида Солунского

Преподобный Давид получил от Бога дар, многих исцелил от болезней. Всем, приходившим к нему, он давал полезные советы, утешал в бедах. Верующие молятся ему об избавлении от различных душевных и телесных болезней.

Традиции и приметы на 9 июля

9 июля 2024 года православные верующие чтят память преподобного Давида Солунского. В народе этот праздник получил название Давид Земляничник.

Традиции праздника

  • В этот день принято ходить в церковь и молиться святому о выздоровлении.

  • В день Давида Земляничника идут в лес собирать землянику. После обязательно пекут пироги с ароматной ягодой, заваривают чай с листьями земляники.

  • Чтобы освежить кожу и придать ей бархатистость, молодые девушки умываются земляничной росой.

Традиции и приметы: 9 июля
Фото Sofia Popovych/istockphoto.com

Что нельзя делать в этот день

  • Предки считали, что в этот день беременным нельзя выходить из дома без земляники или ее листьев. Если этого не сделать, роды будут тяжелыми.

  • Женщинам запрещается надевать чужие украшения, иначе можно отдать свое счастье.

  • Запрещается обижать домашних животных — это приведет к гибели и разорению скота.

  • Нельзя планировать свадьбу, венчание и помолвку — брак будет недолгим.

Погодные приметы

  • Если пошел дождь, то такая погода будет до самого сентября.

  • Солнечная погода без осадков сулит жаркое лето.

  • Знойная погода — будет засуха в ближайшие 40 дней.

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