9 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире
9 февраля отмечается Международный день стоматолога, День работника гражданской авиации и Златоустьев огонь. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День работника гражданской авиации
9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации. Это профессиональный праздник работников сотрудников гражданской авиации, приуроченный к дате возникновения воздушного флота (9 февраля 1923 года).
Международные праздники
Международный день стоматолога
9 февраля во многих странах отмечается Международный день стоматолога. Дата торжества выбрана неслучайно. 9 февраля — день святой мученицы Аполлонии, которая стала покровительницей как мучающихся зубной болью, так и врачей, призванных эту боль устранять.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 февраля
-
День Аэрофлота.
-
День рождения волейбола.
-
Всемирный день брака.
-
Международный день пиццы.
-
День чтения в ванной.
-
День зубной боли.
Церковные праздники
День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста
День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста отмечается 9 февраля в православном календаре. Святитель Иоанн Златоуст был архиепископом Константинополя, выдающимся богословом, оратором и реформатором. Он известен своими проповедями и нравственными учениями, которые оказали значительное влияние на христианское учение. Перенесение его мощей произошло в 438 году, когда они были перевезены из города Комана, где он скончался в ссылке.
Какие еще церковные праздники отмечаются 9 февраля
-
Собор новомучеников и исповедников Русской Церкви.
Традиции и приметы на 9 февраля
9 февраля православные отмечают День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, в народе — Златоустьев огонь. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Хозяйки готовить особые пироги-расстегаи с грибами, мясом и рыбой. Кусочек выпечки должен был съесть каждый член семьи, чтобы весь год был в достатке.
-
Предки зажигали свечу и ставили ее в главной комнате дома. Свечной огонь поддерживали на протяжении всего дня, чтобы в доме было здоровье, счастье и благополучие.
-
В старину верили, что 9 февраля ведьмы делают самые гадкие порчи, поэтому люди проводили защитные обряды, читали заговоры на успех.
Что нельзя делать:
-
Дарить и получать подарки — к беде.
-
Мыть голову — дурная примета.
-
Чистить печь — в семью придут неприятности, большое горе и бедность.
-
Использовать для топки печи сырые дрова — к печали и несчастьям.
-
Покупать одежду и обувь — можно навлечь порчу и одиночество.
-
Незамужним девушкам обжигаться и раниться острыми предметами — к одиночеству.
Погодные приметы:
-
Облака идут против ветра — будет снег.
-
Оттепель — к морозам.
-
Круглые и мягкие сугробы на полях предвещали хороший урожай.
Что произошло 9 февраля
-
1885 год — в России открылась первая бесплатная библиотека-читальня им. Ивана Сергеевича Тургенева в Москве.
-
1886 год — состоялась премьера оперы М. П. Мусоргского «Хованщина».
-
1893 год — в парижском кабаре Мулен Руж был показан первый в мире стриптиз.
-
1896 год — в Юсуповском саду Санкт-Петербурга прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию.
-
1897 год — состоялась Первая Всеобщая перепись населения Российской империи.
-
1900 год — состоялись первые соревнования по теннису на кубок Дэвиса.
-
1931 год — торжественное открытие и первый съемочный день Центральной фабрики Союзкино (ныне «Мосфильм»).
-
1955 год — Министром обороны СССР назначен Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.
-
1977 год — умер Сергей Владимирович Ильюшин, русский советский авиаконструктор, трижды Герой Социалистического Труда.
-
1977 год — установление дипломатических отношений между СССР и Испанией.
-
1983 год — СССР выходит из Всемирной психиатрической ассоциации в связи с обвинениями в использовании психиатрии в политических целях.
-
2006 год — в городе Серове Свердловской области прошло торжественное открытие храма во имя Преображения Господня.