9 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

9 февраля отмечается Международный день стоматолога, День работника гражданской авиации и Златоустьев огонь. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День работника гражданской авиации

9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации. Это профессиональный праздник работников сотрудников гражданской авиации, приуроченный к дате возникновения воздушного флота (9 февраля 1923 года).

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Международные праздники

Международный день стоматолога

9 февраля во многих странах отмечается Международный день стоматолога. Дата торжества выбрана неслучайно. 9 февраля — день святой мученицы Аполлонии, которая стала покровительницей как мучающихся зубной болью, так и врачей, призванных эту боль устранять.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 февраля

День Аэрофлота.

День рождения волейбола.

Всемирный день брака.

Международный день пиццы.

День чтения в ванной.

День зубной боли.

Церковные праздники

День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста

День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста отмечается 9 февраля в православном календаре. Святитель Иоанн Златоуст был архиепископом Константинополя, выдающимся богословом, оратором и реформатором. Он известен своими проповедями и нравственными учениями, которые оказали значительное влияние на христианское учение. Перенесение его мощей произошло в 438 году, когда они были перевезены из города Комана, где он скончался в ссылке.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 9 февраля

Собор новомучеников и исповедников Русской Церкви.

Традиции и приметы на 9 февраля

9 февраля православные отмечают День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, в народе — Златоустьев огонь. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Хозяйки готовить особые пироги-расстегаи с грибами, мясом и рыбой. Кусочек выпечки должен был съесть каждый член семьи, чтобы весь год был в достатке.

Предки зажигали свечу и ставили ее в главной комнате дома. Свечной огонь поддерживали на протяжении всего дня, чтобы в доме было здоровье, счастье и благополучие.

В старину верили, что 9 февраля ведьмы делают самые гадкие порчи, поэтому люди проводили защитные обряды, читали заговоры на успех.

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Что нельзя делать:

Дарить и получать подарки — к беде.

Мыть голову — дурная примета.

Чистить печь — в семью придут неприятности, большое горе и бедность.

Использовать для топки печи сырые дрова — к печали и несчастьям.

Покупать одежду и обувь — можно навлечь порчу и одиночество.

Незамужним девушкам обжигаться и раниться острыми предметами — к одиночеству.

Погодные приметы:

Облака идут против ветра — будет снег.

Оттепель — к морозам.

Круглые и мягкие сугробы на полях предвещали хороший урожай.

Что произошло 9 февраля