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Какой сегодня праздник: что за день 9 февраля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

9 февраля 2025, 00:05

4 мин.

9 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

9 февраля отмечается Международный день стоматолога
Мария Задорожная
Автор
Международный день стоматолога
Фото gpointstudio, iStock

9 февраля отмечается Международный день стоматолога, День работника гражданской авиации и Златоустьев огонь. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День работника гражданской авиации

9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации. Это профессиональный праздник работников сотрудников гражданской авиации, приуроченный к дате возникновения воздушного флота (9 февраля 1923 года).

День работника гражданской авиации
Фото gece33, iStock

Международные праздники

Международный день стоматолога

9 февраля во многих странах отмечается Международный день стоматолога. Дата торжества выбрана неслучайно. 9 февраля — день святой мученицы Аполлонии, которая стала покровительницей как мучающихся зубной болью, так и врачей, призванных эту боль устранять.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 февраля

  • День Аэрофлота.

  • День рождения волейбола.

  • Всемирный день брака.

  • Международный день пиццы.

  • День чтения в ванной.

  • День зубной боли.

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Церковные праздники

День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста

День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста отмечается 9 февраля в православном календаре. Святитель Иоанн Златоуст был архиепископом Константинополя, выдающимся богословом, оратором и реформатором. Он известен своими проповедями и нравственными учениями, которые оказали значительное влияние на христианское учение. Перенесение его мощей произошло в 438 году, когда они были перевезены из города Комана, где он скончался в ссылке.

День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста
Фото Iurii Malaschenko, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 9 февраля

  • Собор новомучеников и исповедников Русской Церкви.

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Традиции и приметы на 9 февраля

9 февраля православные отмечают День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, в народе — Златоустьев огонь. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Хозяйки готовить особые пироги-расстегаи с грибами, мясом и рыбой. Кусочек выпечки должен был съесть каждый член семьи, чтобы весь год был в достатке.

  • Предки зажигали свечу и ставили ее в главной комнате дома. Свечной огонь поддерживали на протяжении всего дня, чтобы в доме было здоровье, счастье и благополучие.

  • В старину верили, что 9 февраля ведьмы делают самые гадкие порчи, поэтому люди проводили защитные обряды, читали заговоры на успех.

Печь растегай
Фото SMarina, iStock

Что нельзя делать:

  • Дарить и получать подарки — к беде.

  • Мыть голову — дурная примета.

  • Чистить печь — в семью придут неприятности, большое горе и бедность.

  • Использовать для топки печи сырые дрова — к печали и несчастьям.

  • Покупать одежду и обувь — можно навлечь порчу и одиночество.

  • Незамужним девушкам обжигаться и раниться острыми предметами — к одиночеству.

  • Облака идут против ветра — будет снег.

  • Оттепель — к морозам.

  • Круглые и мягкие сугробы на полях предвещали хороший урожай.

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Что произошло 9 февраля

  • 1885 год — в России открылась первая бесплатная библиотека-читальня им. Ивана Сергеевича Тургенева в Москве.

  • 1886 год — состоялась премьера оперы М. П. Мусоргского «Хованщина».

  • 1893 год — в парижском кабаре Мулен Руж был показан первый в мире стриптиз.

  • 1896 год — в Юсуповском саду Санкт-Петербурга прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию.

  • 1897 год — состоялась Первая Всеобщая перепись населения Российской империи.

  • 1900 год — состоялись первые соревнования по теннису на кубок Дэвиса.

  • 1931 год — торжественное открытие и первый съемочный день Центральной фабрики Союзкино (ныне «Мосфильм»).

  • 1955 год — Министром обороны СССР назначен Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

  • 1977 год — умер Сергей Владимирович Ильюшин, русский советский авиаконструктор, трижды Герой Социалистического Труда.

  • 1977 год — установление дипломатических отношений между СССР и Испанией.

  • 1983 год — СССР выходит из Всемирной психиатрической ассоциации в связи с обвинениями в использовании психиатрии в политических целях.

  • 2006 год — в городе Серове Свердловской области прошло торжественное открытие храма во имя Преображения Господня.

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