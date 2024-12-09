9 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
9 декабря отмечается День Героев Отечества, Международный день борьбы с коррупцией и Юрьев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День Героев Отечества
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В эту дату чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Впервые в стране праздник справили 9 декабря 2007 года, однако он имеет вековые традиции и глубокие исторические корни. Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика Георгия Победоносца.
Международные праздники
Международный день борьбы с коррупцией
Ежегодно 9 декабря в разных странах отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Праздник учрежден по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН) и призван привлечь общественное внимание к проблеме коррупции во всем мире.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 декабря
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День имбирного чая.
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День грузчика.
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День белой вороны.
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День рождения компьютерной мыши.
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День баянов.
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Международный день памяти жертв преступления геноцида.
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Всемирный день техно-музыки.
Церковные праздники
День памяти святого Иннокентия Иркутского
День памяти святого Иннокентия Иркутского отмечается 9 декабря православной церковью. Иннокентий Иркутский, в мире Иосиф, родился в 1797 году в семье священника. Он стал одним из наиболее значительных архиереев Сибирской земли и сыграл важную роль в распространении православия на Дальнем Востоке и среди коренных народов Сибири.
Какие еще церковные праздники отмечаются 9 декабря
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День памяти преподобного Стилиана Пафлагонского.
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День памяти преподобного Иакова Сирийского.
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День памяти преподобного Алипия Столпника.
Традиции и приметы на 9 декабря
9 декабря в народе отмечается Юрьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Предки проводили праздник дома. Занимались бытовыми и хозяйскими делами, чтобы удача сопутствовала весь следующий год.
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Хозяйки готовили пироги и приглашали к столу родственников, друзей и соседей.
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Мужчины утепляли дома, сараи и погреба.
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Люди старались завершить старые дела, чтобы они не затянулись на долгое время.
Что нельзя делать
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Ходить в лес одному и охотиться — к болезням.
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Отправляться в дальнюю дорогу — к неприятностям.
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Оставлять без внимания деньги и документы — можно попасть в руки мошенников.
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Начинать новые дела — они будут безуспешными.
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Лежать на кровати — к тяжелым болезням.
Погодные приметы
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Снегопад предвещал много зеленой травы в мае.
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Мороз указывал на дальнейшую морозную погоду.
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Собаки воют — к похолоданию.
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Дует северный ветер — к заморозкам.