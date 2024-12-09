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Какой сегодня праздник: что за день 9 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

9 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества
Мария Задорожная
Автор
День Героев Отечества
Фото Pavel Starikov, iStock
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9 декабря отмечается День Героев Отечества, Международный день борьбы с коррупцией и Юрьев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День Героев Отечества

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В эту дату чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Впервые в стране праздник справили 9 декабря 2007 года, однако он имеет вековые традиции и глубокие исторические корни. Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика Георгия Победоносца.

Международные праздники

Международный день борьбы с коррупцией

Ежегодно 9 декабря в разных странах отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Праздник учрежден по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН) и призван привлечь общественное внимание к проблеме коррупции во всем мире.

День борьбы с коррупцией
Фото Sinenkiy, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 декабря

  • День имбирного чая.

  • День грузчика.

  • День белой вороны.

  • День рождения компьютерной мыши.

  • День баянов.

  • Международный день памяти жертв преступления геноцида.

  • Всемирный день техно-музыки.

Церковные праздники

День памяти святого Иннокентия Иркутского

День памяти святого Иннокентия Иркутского отмечается 9 декабря православной церковью. Иннокентий Иркутский, в мире Иосиф, родился в 1797 году в семье священника. Он стал одним из наиболее значительных архиереев Сибирской земли и сыграл важную роль в распространении православия на Дальнем Востоке и среди коренных народов Сибири.

День памяти святого Иннокентия Иркутского
Фото Jan van Dasler, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 9 декабря

  • День памяти преподобного Стилиана Пафлагонского.

  • День памяти преподобного Иакова Сирийского.

  • День памяти преподобного Алипия Столпника.

Традиции и приметы на 9 декабря

9 декабря в народе отмечается Юрьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки проводили праздник дома. Занимались бытовыми и хозяйскими делами, чтобы удача сопутствовала весь следующий год.

  • Хозяйки готовили пироги и приглашали к столу родственников, друзей и соседей.

  • Мужчины утепляли дома, сараи и погреба.

  • Люди старались завершить старые дела, чтобы они не затянулись на долгое время.

Готовить пирог
Фото GMVozd, iStock

Что нельзя делать

  • Ходить в лес одному и охотиться — к болезням.

  • Отправляться в дальнюю дорогу — к неприятностям.

  • Оставлять без внимания деньги и документы — можно попасть в руки мошенников.

  • Начинать новые дела — они будут безуспешными.

  • Лежать на кровати — к тяжелым болезням.

Погодные приметы

  • Снегопад предвещал много зеленой травы в мае.

  • Мороз указывал на дальнейшую морозную погоду.

  • Собаки воют — к похолоданию.

  • Дует северный ветер — к заморозкам.

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