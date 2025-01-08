8 января: какой сегодня праздник в России и в мире
8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы, День детского кино и День сторожа. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День детского кино
8 января в России отмечается День детского кино. Его учредило 8 января 1998 года Правительство Москвы в связи со столетием первого показа кино для детей.
Международные праздники
Всемирный день компьютерного набора
Всемирный день компьютерного набора отмечается ежегодно 8 января. Впервые его провели в Малайзии в 2011 году. Учредили праздник в честь Малазийского конкурса по скоростному набору текста.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 января
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День сторожа.
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День вращения Земли.
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День ванны с пеной в США.
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День донора костного мозга в Армении.
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День английской ириски в США.
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День совершеннолетия в Японии.
Церковные праздники
Собор Пресвятой Богородицы
Праздник Собора Пресвятой Богородицы, который отмечается 8 января, был установлен в честь почитания Пресвятой Богородицы как Матери Иисуса Христа. Он следует за праздником Рождества Христова и подчеркивает важность роли Богоматери в духовной жизни христиан.
День Собора Пресвятой Богородицы символизирует единство Церкви и верующих, а также кульминацию радости Рождества. Этот праздник напоминает о том, как Богородица приняла на себя высокую миссию быть матерью Спасителя, и о ее значении как заступницы человечества перед Богом.
Какие еще церковные праздники отмечаются 8 января
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Праздник иконы Божией Матери Остробрамская Виленская.
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Праздник иконы Божией Матери «Трех радостей».
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Праздник иконы Божией Матери «Блаженное чрево».
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Праздник иконы Божией Матери «Милостивая-Киккская».
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День памяти преподобного Никодима Тисманского.
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День памяти священномученика Евфимия Сардийского.
Традиции и приметы на 8 января
8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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В народе праздник еще называли «Бабьими кашами». Поэтому в этот день поздравляли бабок-повитух и рожениц. Хозяйки варили кашу и угощали ей гостей, а недавно родившим матерям дарили пироги.
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Православные верующие ходили в церковь, восхваляли Богоматерь и других святых, причастных к рождению Христа.
Что нельзя делать:
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Ругаться и браниться, особенно с теми, кто помогает женщинам рожать, — к болезням.
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Показывать незнакомцам новорожденных, младше 40 дней, — их могут сглазить.
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Пускать в дом, где есть младенец, переночевать людей.
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Шить, вязать и заниматься рукоделием — к проблемам со зрением.
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Заниматься домашними делами — можно лишиться достатка.
Погодные приметы:
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Северный ветер предвещает мороз.
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После заката небо красное — будут холода.
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Зяблики запели — к потеплению.
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Вьюга и мороз сулят холодное лето.