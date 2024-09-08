8 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
8 сентября отмечается День танкиста, Международный день грамотности и Наталья-Овсяница. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День танкиста
Каждое второе воскресенье сентября отмечается День танкиста в России. Это праздник тех, кто связан с этой важной военной отраслью. В 2024 году отмечать торжество страна будет 8 сентября.
Международные праздники
Международный день грамотности
Международный день грамотности отмечают 8 сентября во многих странах мира. Он призван привлечь внимание к важности получения знаний и постоянного развития как для отдельного человека, так и для общества в целом.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 сентября
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День посиделок на кухне;
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День Бородинского сражения;
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День извинений;
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Дeнь пoминoвeния в пaмять зaщитникoв Лeнингpaдa, пaвшиx и живыx;
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Всемирный день журавля;
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День финансиста;
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Всемирный день амперсанда;
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Международный день солидарности журналистов.
Церковные праздники
День памяти святых мучеников Натальи и Адриана
В православном календаре 8 сентября христиане вспоминают и молятся о мучениках Адриане и Наталие. Супруги жили в городе Никомидии. Адриан был язычником, а Наталия — тайной христианкой. Во время гонений Адриан обратился к вере в Христа, за что его посадили в темницу. Когда Наталия получила известие о заключении мужа в тюрьму за веру, поспешила присоединиться к нему. Адриан, Наталия и другие узники были приговорены к мучительной казни.
Какие еще церковные праздники отмечают 8 сентября
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Cpeтeниe Влaдимиpcкoй икoны Бoжиeй мaтepи;
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Пpaздник Пcкoвo-Пeчepcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи «Умилeниe»;
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Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Влaдимиpcкaя-Елeцкaя Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи; Влaдимиpcкaя Флopищeвcкaя;
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Coбop Нижeгopoдcкиx cвятыx.
Традиции и приметы на 8 сентября
8 сентября православная церковь чтит память мучеников Адриана и Наталии. В народном календаре — Наталья-Овсяница. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Традиции праздника
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На Руси было принято выпекать блины и другую выпечку из овсяной муки.
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На Наталью-Овсяницу женщины приносили домой ветку рябины. Считалось, что она станет оберегом семейного благополучия и убережет от дурных снов.
Что нельзя делать
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Работать в саду, огороде или в поле — к проблемам со здоровьем.
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Много есть, особенно вредную и жирную пищу — к большим финансовыми проблемами и нищете.
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Жаловаться — проблемы только усугубятся.
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Замужним женщинам выяснять отношения с супругом и его родственниками. Этим можно только усложнить отношения в семье.
Погодные приметы
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Урожай рябины — к морозу.
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Холодное утро — к ранней зиме.
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Много опят — «бабьего лета» не будет.
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Урожай грибов — к хорошему клеву судака.
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Лошадь бьет задней ногой — к ненастью.
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Много рябины — к холодам.
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Листья дуба и березы еще не опали — к суровой зиме.