8 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

8 сентября отмечается День танкиста, Международный день грамотности и Наталья-Овсяница. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День танкиста

Каждое второе воскресенье сентября отмечается День танкиста в России. Это праздник тех, кто связан с этой важной военной отраслью. В 2024 году отмечать торжество страна будет 8 сентября.

Международные праздники

Международный день грамотности

Международный день грамотности отмечают 8 сентября во многих странах мира. Он призван привлечь внимание к важности получения знаний и постоянного развития как для отдельного человека, так и для общества в целом.

Фото AndreyPopov/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 сентября

День посиделок на кухне;

День Бородинского сражения;

День извинений;

Дeнь пoминoвeния в пaмять зaщитникoв Лeнингpaдa, пaвшиx и живыx;

Всемирный день журавля;

День финансиста;

Всемирный день амперсанда;

Международный день солидарности журналистов.

Церковные праздники

День памяти святых мучеников Натальи и Адриана

В православном календаре 8 сентября христиане вспоминают и молятся о мучениках Адриане и Наталие. Су­пру­ги жи­ли в го­ро­де Ни­ко­ми­дии. Адри­ан был языч­ни­ком, а На­та­лия — тай­ной хри­сти­ан­кой. Во вре­мя го­не­ний Адриан обратился к вере в Христа, за что его посадили в темницу. Когда Наталия получила известие о заключении мужа в тюрьму за веру, поспешила присоединиться к нему. Адриан, Наталия и другие узники были приговорены к мучительной казни.

Фото Aleksandr Golubev/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 8 сентября

Cpeтeниe Влaдимиpcкoй икoны Бoжиeй мaтepи;

Пpaздник Пcкoвo-Пeчepcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи «Умилeниe»;

Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Влaдимиpcкaя-Елeцкaя Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи; Влaдимиpcкaя Флopищeвcкaя;

Coбop Нижeгopoдcкиx cвятыx.

Традиции и приметы на 8 сентября

8 сентября православная церковь чтит память мучеников Адриана и Наталии. В народном календаре — Наталья-Овсяница. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

На Руси было принято выпекать блины и другую выпечку из овсяной муки.

На Наталью-Овсяницу женщины приносили домой ветку рябины. Считалось, что она станет оберегом семейного благополучия и убережет от дурных снов.

Фото Mariha-kitchen/istockphoto.com

Что нельзя делать

Работать в саду, огороде или в поле — к проблемам со здоровьем.

Много есть, особенно вредную и жирную пищу — к большим финансовыми проблемами и нищете.

Жаловаться — проблемы только усугубятся.

Замужним женщинам выяснять отношения с супругом и его родственниками. Этим можно только усложнить отношения в семье.

Погодные приметы