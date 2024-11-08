8 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

8 ноября отмечается Международный день КВН, День ветеранов спорта и Дмитриев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День ветеранов спорта

День ветеранов спорта в России отмечается 8 ноября. Этот праздник придумали не только для признания достижений спортсменов, но и для обмена опытом между поколениями, популяризации физической культуры и здорового образа жизни.

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Международные праздники

Международный день КВН

В 2001 году 8 ноября Россия и несколько стран СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник для всех, кто так или иначе связан с Клубом Веселых и Находчивых (КВН). С тех пор это событие стало ежегодным. Идея создания праздника принадлежит президенту международного клуба КВН Александру Маслякову. Дата была выбрана в честь годовщины первой игры Клуба, которая транслировалась 8 ноября 1961 года.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 ноября

День Сибири;

День булочек;

Международный день пианиста;

День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих ВВ МВД РФ;

Всемирный день без Wi-fi;

Всемирный день рентгенографии;

Международный день ответственного туризма;

Всемирный день урбанизма;

Международный день радиологии.

Церковные праздники

День памяти великомученика Димитрия Солунского

Великий мученик Димитрий Солунский — один из наиболее почитаемых святых в православной традиции. Он родился в Солуне (современная Македония) в семье христиан. Стал известен своими мужественными поступками во время службы в армии. Однако после того, как император Максимилиан начал гонения на христиан, он был схвачен, подвергнут пыткам и в конце концов казнен за свою веру.

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Память святого Димитрия чтят 8 ноября, потому что именно в этот день его убили. Святой стал символом стойкости и верности христианству, его почитают как защитника и покровителя воинов.

Традиции и приметы на 8 ноября

8 ноября православная церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского, в народе — Дмитриев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В православных храмах проходят торжественные богослужения, на которых верующие молятся святому Димитрию. Часто проводятся освящения икон и молитвенные молебны.

Люди поминают усопших в этот день.Они посещают кладбища, зажигают свечи на могилах своих близких и читают молитвы.

Хозяйки готовили запасы на зиму, а также заготавливали сено и корм для скота.

Дмитриев день также часто сопровождается семейными сборами и праздничными обедами. На стол обязательно ставили угощения, как символ радости и единства семьи.

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Что нельзя делать

Заниматься тяжелой физической работой, чтобы не нарушать энергетический баланс.

Ссориться и конфликтовать — к длительным ссорам в семье.

Начинать новые дела — проекты, поездки или важные решения станут провальными. Лучше посвятить время завершению начатого.

Оскорблять старших — считается грехом.

Совершать крупные покупки — можно привлечь бедность.

Погодные приметы