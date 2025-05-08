8 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

8 мая отмечается Международный день Красного Креста, День болельщиков и Марк Ключник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День болельщиков

8 мая в России и в мире отмечается День болельщиков. Праздник зародился во времена пандемии коронавирусной инфекции в виртуальном формате и носил локальный характер. Позже торжество распространилось по всему миру и объединило тысячи болельщиков разных видов спорта всего мира.

Международные праздники

Международный день Красного Креста

8 мая отмечается Международный день Красного Креста. Праздник связан с датой рождения основателя организации, швейцарского гуманиста, общественного деятеля и лауреата первой Нобелевской премии мира Жана Анри Дюнана.

Фото chameleonseye, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 мая

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы РФ.

День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

День рождения «Кока-Колы».

Европейский День Победы.

День перешагивания через ступеньку.

День Белого Лотоса.

Всемирный день осла.

Церковные праздники

День памяти святого апостола и евангелиста Марка

День памяти святого апостола и евангелиста Марка отмечается в православной традиции 8 мая. Святой Марк считается автором одного из четырех Евангелий, которое является основополагающим текстом для христианской веры. Он также был одним из ближайших спутников апостола Петра, на которого оказал значительное влияние и в проповеди Евангелия.

Фото Ivan Varyukhin, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 8 мая

Праздник Цареградской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 8 мая

8 мая в народе отмечается Марк Ключник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

День считался подходящим для реализации давних покупок. Приобретение в праздник, по поверьям предков, принесет пользу и достаток.

В старину считали, что чем больше денег потратишь в праздник, тем больше их вернется.

Фото Minerva Studio, iStock

Что нельзя делать:

Распускать сплетни, завидовать и чрезмерно интересоваться чужой жизнью — к проблемам в личной жизни.

Ссориться и скандалить — конфликт затянется на долгое время. Влюбленным парам, супругам рассказывать о планах на жизнь — задуманное не сбудется.

Мужчинам повышать голос на женщин — к серьезной болезни.

Хозяйкам лениться, небрежно относиться к воде — к летней засухе.

Ходить на охоту — попадется озлобленный зверь.

Погодные приметы:

Погода ясная — лето жарким будет.

Кукушка подала голос — заморозков больше не будет.

Дождь сулит отличный урожай ржи.

Что произошло 8 мая