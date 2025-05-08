Стиль жизни
Какой сегодня праздник: что за день 8 мая — традиции и приметы
Хобби и развлечения

8 мая, 00:05

4 мин.

8 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

8 мая отмечается День болельщиков
Мария Задорожная
Автор
День болельщиков.
Фото ALFSnaiper, iStock

8 мая отмечается Международный день Красного Креста, День болельщиков и Марк Ключник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День болельщиков

8 мая в России и в мире отмечается День болельщиков. Праздник зародился во времена пандемии коронавирусной инфекции в виртуальном формате и носил локальный характер. Позже торжество распространилось по всему миру и объединило тысячи болельщиков разных видов спорта всего мира.

Календарь профессиональных праздников на&nbsp;2025 год.Календарь профессиональных праздников на 2025 год

Международные праздники

Международный день Красного Креста

8 мая отмечается Международный день Красного Креста. Праздник связан с датой рождения основателя организации, швейцарского гуманиста, общественного деятеля и лауреата первой Нобелевской премии мира Жана Анри Дюнана.

Международный день Красного Креста
Фото chameleonseye, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 мая

  • День оперативного работника уголовно-исполнительной системы РФ.

  • День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

  • День рождения «Кока-Колы».

  • Европейский День Победы.

  • День перешагивания через ступеньку.

  • День Белого Лотоса.

  • Всемирный день осла.

Церковные праздники

День памяти святого апостола и евангелиста Марка

День памяти святого апостола и евангелиста Марка отмечается в православной традиции 8 мая. Святой Марк считается автором одного из четырех Евангелий, которое является основополагающим текстом для христианской веры. Он также был одним из ближайших спутников апостола Петра, на которого оказал значительное влияние и в проповеди Евангелия.

День памяти святого апостола и евангелиста Марка
Фото Ivan Varyukhin, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 8 мая

  • Праздник Цареградской иконы Божией Матери.

Православный календарь на&nbsp;2025 год: праздники и&nbsp;посты&nbsp;&mdash; важные события.Православный календарь на 2025 год: все значимые события в одном месте

Традиции и приметы на 8 мая

8 мая в народе отмечается Марк Ключник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • День считался подходящим для реализации давних покупок. Приобретение в праздник, по поверьям предков, принесет пользу и достаток.

  • В старину считали, что чем больше денег потратишь в праздник, тем больше их вернется.

Совершать покупки
Фото Minerva Studio, iStock

Что нельзя делать:

  • Распускать сплетни, завидовать и чрезмерно интересоваться чужой жизнью — к проблемам в личной жизни.

  • Ссориться и скандалить — конфликт затянется на долгое время. Влюбленным парам, супругам рассказывать о планах на жизнь — задуманное не сбудется.

  • Мужчинам повышать голос на женщин — к серьезной болезни.

  • Хозяйкам лениться, небрежно относиться к воде — к летней засухе.

  • Ходить на охоту — попадется озлобленный зверь.

Погодные приметы:

  • Погода ясная — лето жарким будет.

  • Кукушка подала голос — заморозков больше не будет.

  • Дождь сулит отличный урожай ржи.

Что произошло 8 мая

  • 1712 год — столица России перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.

  • 1791 год — в России впервые исполнен гимн «Гром победы, раздавайся!» композитора О. Козловского на слова Г. Державина.

  • 1826 год — вышел рескрипт Николая I управляющему Министерством внутренних дел В. С. Ланскому о необходимости взять подписку от всех чиновников и служащих дворян о непринадлежности к тайным обществам.

  • 1909 год — в Москве открывается памятник Н. В. Гоголю работы скульптора Андреева.

  • 1910 год — в Санкт-Петербурге началась первая в России международная неделя авиации.

  • 1929 год — впервые в СССР проведено опрыскивание лесов и полей ядохимикатами.

  • 1945 год — установлен Праздник Победы (празднуется 9 мая)

  • 1965 год — указы Президиума Верховного Совета СССР — об утверждении Положения о почетном звании «Город-Герой», о присвоении Брестской крепости почетного звания «Крепость-Герой»; о вручении ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» городам-героям Волгограду, Севастополю и Одессе, медали «Золотая Звезда» городам-героям Ленинграду и Киеву.

  • 1967 год — открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата».

  • 1984 год — национальный Олимпийский комитет СССР принял решение о бойкоте летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

  • 1997 год — в Санкт-Петербурге открывается первый в стране музей подводного флота России имени легендарного моряка-подводника, Героя Советского Союза Александра Маринеско.

День Победы.День Победы-2025: все, что важно знать о великом празднике
Развлечения
Увлечения
