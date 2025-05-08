8 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
8 мая отмечается Международный день Красного Креста, День болельщиков и Марк Ключник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День болельщиков
8 мая в России и в мире отмечается День болельщиков. Праздник зародился во времена пандемии коронавирусной инфекции в виртуальном формате и носил локальный характер. Позже торжество распространилось по всему миру и объединило тысячи болельщиков разных видов спорта всего мира.
Международные праздники
Международный день Красного Креста
8 мая отмечается Международный день Красного Креста. Праздник связан с датой рождения основателя организации, швейцарского гуманиста, общественного деятеля и лауреата первой Нобелевской премии мира Жана Анри Дюнана.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 мая
-
День оперативного работника уголовно-исполнительной системы РФ.
-
День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.
-
День рождения «Кока-Колы».
-
Европейский День Победы.
-
День перешагивания через ступеньку.
-
День Белого Лотоса.
-
Всемирный день осла.
Церковные праздники
День памяти святого апостола и евангелиста Марка
День памяти святого апостола и евангелиста Марка отмечается в православной традиции 8 мая. Святой Марк считается автором одного из четырех Евангелий, которое является основополагающим текстом для христианской веры. Он также был одним из ближайших спутников апостола Петра, на которого оказал значительное влияние и в проповеди Евангелия.
Какие еще церковные праздники отмечаются 8 мая
-
Праздник Цареградской иконы Божией Матери.
Традиции и приметы на 8 мая
8 мая в народе отмечается Марк Ключник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
День считался подходящим для реализации давних покупок. Приобретение в праздник, по поверьям предков, принесет пользу и достаток.
-
В старину считали, что чем больше денег потратишь в праздник, тем больше их вернется.
Что нельзя делать:
-
Распускать сплетни, завидовать и чрезмерно интересоваться чужой жизнью — к проблемам в личной жизни.
-
Ссориться и скандалить — конфликт затянется на долгое время. Влюбленным парам, супругам рассказывать о планах на жизнь — задуманное не сбудется.
-
Мужчинам повышать голос на женщин — к серьезной болезни.
-
Хозяйкам лениться, небрежно относиться к воде — к летней засухе.
-
Ходить на охоту — попадется озлобленный зверь.
Погодные приметы:
-
Погода ясная — лето жарким будет.
-
Кукушка подала голос — заморозков больше не будет.
-
Дождь сулит отличный урожай ржи.
Что произошло 8 мая
-
1712 год — столица России перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.
-
1791 год — в России впервые исполнен гимн «Гром победы, раздавайся!» композитора О. Козловского на слова Г. Державина.
-
1826 год — вышел рескрипт Николая I управляющему Министерством внутренних дел В. С. Ланскому о необходимости взять подписку от всех чиновников и служащих дворян о непринадлежности к тайным обществам.
-
1909 год — в Москве открывается памятник Н. В. Гоголю работы скульптора Андреева.
-
1910 год — в Санкт-Петербурге началась первая в России международная неделя авиации.
-
1929 год — впервые в СССР проведено опрыскивание лесов и полей ядохимикатами.
-
1945 год — установлен Праздник Победы (празднуется 9 мая)
-
1965 год — указы Президиума Верховного Совета СССР — об утверждении Положения о почетном звании «Город-Герой», о присвоении Брестской крепости почетного звания «Крепость-Герой»; о вручении ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» городам-героям Волгограду, Севастополю и Одессе, медали «Золотая Звезда» городам-героям Ленинграду и Киеву.
-
1967 год — открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата».
-
1984 год — национальный Олимпийский комитет СССР принял решение о бойкоте летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
-
1997 год — в Санкт-Петербурге открывается первый в стране музей подводного флота России имени легендарного моряка-подводника, Героя Советского Союза Александра Маринеско.