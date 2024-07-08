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Какой сегодня праздник: что за день 8 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

5 мин.

8 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
День семьи, любви и верности
Фото skynesher/istockphoto.com
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8 июля отмечается День семьи, любви и верности и Всемирный день борьбы с аллергией. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату, а также кто из знаменитостей сегодня отмечает день рождения.

Праздники в России

День семьи, любви и верности

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности связан с жизнеописанием святых Петра и Февронии. Эта супружеская пара жила в городе Муроме в XII-XIII веках. По легенде они умерли в один день — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. Их тела, упокоенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом.

День семьи, любви и&nbsp;верности. День семьи, любви и верности: история, дата и традиции праздника

Международные праздники

Всемирный день борьбы с аллергией

Праздник учредила Всемирная организация по аллергии в 2005 году. Основная цель — распространение информации об этом заболевании, профилактических и лечебно-диагностических мерах среди всех слоев населения.

Всемирный день аллергии
Фото Andrei310/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 июля

  • День зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ;

  • День «Снова стань ребенком»;

  • День обнаруженных заначек;

  • День общения со вселенной;

  • Всемирный день разоблачений.

Церковные праздники

Дeнь пaмяти cвятыx блaгoвepныx князя Пeтpa и княгини Фeвpoнии Муpoмcкиx

День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских берет свое начало в середине XVI века. В то время русская Церковь причислила супругов к лику святых.

Под старость Петр и Феврония одновременно ушли в монастырь: он — в мужской, она — в женский. Умерли супруги-монахи в один день (25 июня, по новому календарю — 8 июля) и их тела чудесным образом оказались в одном гробу.

Церковные праздники
Фото Pro2sound/istockphoto.com

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Дaлмaтa Иceтcкoгo

Преподобный Далмат Исетский — основатель Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря, первого русского поселения в Зауралье. Святой почитается как один из небесных покровителей Урала и Сибири.

Традиции и приметы на 8 июля

8 июля православные вспоминают двух святых супругов — князя Петра и княгиню Февронию Муромских.

Традиции праздника

  • Верующие в этот день посещают службу в церкви, читают молитвы о благополучии в семье и здоровье близких. Женщины просят об исцелении от бесплодия и долгожданном ребенке.

  • 8 июля устраиваются семейные торжества, без веселья, а тихие и уютные посиделки.

Традиции и приметы
Фото skynesher/istockphoto.com

  • Праздник считается хорошим временем для проведения свиданий, сватовства, знакомства с родителями.

  • Если супруги в этот день занимаются общим делом без ссор, значит их ждет долгая и счастливая семейная жизнь.

Что нельзя делать

  • В этот день продолжается Петров пост, поэтому стол накрывается скромный, без алкоголя.

  • Запрещается конфликтовать, ссориться, ругаться с близкими.

  • Нельзя печь и шить в праздник. Иначе можно лишиться счастья.

Погодные приметы

  • Жаркая погода — еще 40 дней будет жарко.

  • Подул северный ветер — установится ясная погода, а если южный — дождливая.

  • Радуга стоит над озером — к дождю.

  • Если мыши и свиньи едят сено в этот день, то покос будут плохим.

  • Сухая и жаркая погода сулит плохой урожай грибов.

  • Пошел дождь — будет много меда.

  • Наросло много клевера — к дождливому месяцу.

Кто родился 8 июля

Жанна Фриске

Жанна Фриске — российская эстрадная певица, киноактриса и телеведущая. Родилась 8 июля 1974 года в Москве. Стала известна публике с 1996 года, когда вошла в состав группы «Блестящие».

Певица Жанна Фриске
Фото Global Look Press

С 2003 года занялась сольной карьерой, снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины». 16 июня 2015 Фриске скончалась в возрасте 40 лет после длительной болезни.

Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов — популярный российский актер театра и кино, певец и театральный педагог, Народный артист России. Родился 8 июля 1963 года в Москве.

Актер Дмитрий Певцов
Фото Global Look Press

Известность к нему пришла после ролей в сериалах «Бандитский Петербург» и «Графиня де Монсоро». Также Певцов известен ролями в спектаклях театра «Ленком».

Кто еще родился 8 июля

  • Карен Шахназаров (1952) — советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, Народный артист РФ.

  • Анжелика Хьюстон (1951) — американская актриса, модель и режиссер.

  • Константин Райкин (1950) — российский актер театра и кино, Народный артист РФ.

  • Андрей Мягков (1938 — 2021) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Юрий Мазурок (1931 — 2006) — советский и российский оперный певец (баритон), Народный артист СССР.

  • Николай Крюков (1915 — 1993) — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.

  • Владимир Белокуров (1908 — 1973) — советский актер театра и кино. Народный артист СССР.

  • Нельсон Рокфеллер (1908 -1979) — американский банкир, политик, вице-президент США.

  • Георгий Лангемак (1898 — 1938) — советский военный конструктор, один из создателей реактивной артиллерийской установки «Катюша».

  • Игорь Тамм (1895 — 1971) — советский физик, Нобелевский лауреат.

  • Петр Капица (1894 — 1984) — советский физик, Лауреат Нобелевской премии по физике.

  • Фриц Перлз (1893 — 1970) — немецкий врач-психиатр, психотерапевт, основатель гештальт-терапии.

  • Николай Поликарпов (1892 — 1944) — русский советский авиаконструктор.

  • Артур Эванс (1851 — 1941) — британский археолог, открыватель Минойской цивилизации.

  • Николай Бенардос (1842 — 1905) — русский инженер, изобрёл электро-дуговую сварку.

  • Джон Рокфеллер (1839 — 1937) — американский миллиардер, основатель клана Рокфеллеров.

  • Фердинанд Цеппелин (1838 — 1917) — немецкий изобретатель, создатель первых дирижаблей.

  • Жан де Лафонтен (1621 — 1695) — французский литератор и поэт-баснописец.

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