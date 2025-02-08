8 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире
8 февраля отмечается День российской науки, День подбрасывания монетки и Федор Поминальник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День российской науки
Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает профессиональный праздник — День российской науки. Его учредили указом Президента РФ от 7 июня 1999 года № 717. Дата торжества связана с историческим событием. (28 января) 8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I в России основали Академию наук.
Международные праздники
День подбрасывания монетки
8 февраля во многих странах отмечается необычный праздник — День подбрасывания монетки. Это неофициальное торжество, посвященное необычному ритуалу, который многим помогает принять сложные решения.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 февраля
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День военного топографа.
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День риэлтора.
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День нирваны.
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День памяти юного героя-антифашиста.
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День «Смейся и богатей».
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День пирожных из черной патоки.
Церковные праздники
День памяти преподобного Симеона Ветхого
День памяти преподобного Симеона Ветхого отмечается 8 февраля в православном календаре. Преподобный Симеон известен своей святостью и праведной жизнью. Он был одним из первых отцов-ченцов и считается основателем монашества в христианстве. Симеон Ветхий родился в Галилее и с юности стремился к уединенной жизни. Сначала он подвизался в пустыне, а затем провел много лет на одном из столбов, откуда и получил свое имя. Его жизнь и духовные достижения стали образцом для многих последующих поколений монахов и отцов церкви.
Какие еще церковные праздники отмечаются 8 февраля
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День памяти преподобного Ксенофонта Константинопольского.
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День перенесения мощей преподобного Феодора, игумена Студийского.
Традиции и приметы на 8 февраля
8 февраля православные вспоминают преподобного Симеона Ветхого, а в народе отмечается Федор Поминальник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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На Руси в этот день поминали умерших родственников и друзей. Ходили на кладбища и накрывали поминальный стол, на котором оставляли ритуальные блюда для покойных родителей на ночь.
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8 февраля души усопших испытывают щемящую тоску по земной жизни, приходили к бывшему жилью. Поэтому на могилах люди рассыпали золу, чтобы душа умершего родственника не пришла беспокоить их.
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На Федора Поминальника предки гадали на погоду. Они использовали сухие горошины. Если бобовые катались по блюду со звоном, то ждали трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады.
Что нельзя делать:
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Держать окна открытыми, ночевать в одиночестве — в дом могла залететь нечистая сила или неупокоенные души и запугать до полусмерти.
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Незамужним девушкам знакомиться, так как в образе молодого человека мог явиться бес.
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Готовить картофельные блюда — к болезням желудка.
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Браться за новые дела — они принесут убытки и нужду.
Погодные приметы:
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Солнце ярко светит и безветренно — к ранней весне.
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Собаки и кошки катаются по земле — будет сильный ветер.
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Метель — к затянувшейся зиме.
- Деревья покрылись инеем — будет оттепель.
Что произошло 8 февраля
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1433 год — свадьба Великого князя московского Василия II и Марии Ярославны.
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1676 год — сын царя Алексея Михайловича Федор Алексеевич объявлен престолонаследником после кончины старшего брата Алексея.
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1724 год — по повелению императора Петра I указом Правительствующего сената учреждена Российская академия наук.
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1837 год — дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом) на окраине Санкт-Петербурга. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и через два дня умер.
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1863 год — Январское восстание: в Петербурге министром иностранных дел России князем А. М. Горчаковым и генерал-адъютантом прусского короля Густавом фон Альвенслебеном подписано соглашение, которое позволяло русским войскам преследовать польских повстанцев на прусской территории, а прусским войскам на российской территории.
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1905 год — открылись первые в России курсы для обучения журналистов, организованные профессором Л. Е. Владимировым по примеру зарубежных учебных заведений.
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1919 год — опубликован декрет СНК РСФСР «О введении счета времени по международной системе».
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1929 год — Николай Камов называет изобретенный им аппарат новым словом «вертолет», заменив используемый до этого термин «геликоптер».
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1838 год — американский изобретатель С. Морзе впервые публично представил систему электромагнитного телеграфа
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1945 год — советский летчик М.П. Девятаев совершил героический побег из фашистского концлагеря на немецком самолете.
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1988 год — М. Горбачев объявляет о выводе советских войск из Афганистана.