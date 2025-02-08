8 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

8 февраля отмечается День российской науки, День подбрасывания монетки и Федор Поминальник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День российской науки

Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает профессиональный праздник — День российской науки. Его учредили указом Президента РФ от 7 июня 1999 года № 717. Дата торжества связана с историческим событием. (28 января) 8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I в России основали Академию наук.

Международные праздники

День подбрасывания монетки

8 февраля во многих странах отмечается необычный праздник — День подбрасывания монетки. Это неофициальное торжество, посвященное необычному ритуалу, который многим помогает принять сложные решения.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 февраля

День военного топографа.

День риэлтора.

День нирваны.

День памяти юного героя-антифашиста.

День «Смейся и богатей».

День пирожных из черной патоки.

Церковные праздники

День памяти преподобного Симеона Ветхого

День памяти преподобного Симеона Ветхого отмечается 8 февраля в православном календаре. Преподобный Симеон известен своей святостью и праведной жизнью. Он был одним из первых отцов-ченцов и считается основателем монашества в христианстве. Симеон Ветхий родился в Галилее и с юности стремился к уединенной жизни. Сначала он подвизался в пустыне, а затем провел много лет на одном из столбов, откуда и получил свое имя. Его жизнь и духовные достижения стали образцом для многих последующих поколений монахов и отцов церкви.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 8 февраля

День памяти преподобного Ксенофонта Константинопольского.

День перенесения мощей преподобного Феодора, игумена Студийского.

Традиции и приметы на 8 февраля

8 февраля православные вспоминают преподобного Симеона Ветхого, а в народе отмечается Федор Поминальник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

На Руси в этот день поминали умерших родственников и друзей. Ходили на кладбища и накрывали поминальный стол, на котором оставляли ритуальные блюда для покойных родителей на ночь.

8 февраля души усопших испытывают щемящую тоску по земной жизни, приходили к бывшему жилью. Поэтому на могилах люди рассыпали золу, чтобы душа умершего родственника не пришла беспокоить их.

На Федора Поминальника предки гадали на погоду. Они использовали сухие горошины. Если бобовые катались по блюду со звоном, то ждали трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады.

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Что нельзя делать:

Держать окна открытыми, ночевать в одиночестве — в дом могла залететь нечистая сила или неупокоенные души и запугать до полусмерти.

Незамужним девушкам знакомиться, так как в образе молодого человека мог явиться бес.

Готовить картофельные блюда — к болезням желудка.

Браться за новые дела — они принесут убытки и нужду.

Погодные приметы:

Солнце ярко светит и безветренно — к ранней весне.

Собаки и кошки катаются по земле — будет сильный ветер.

Метель — к затянувшейся зиме.

Деревья покрылись инеем — будет оттепель.

Что произошло 8 февраля