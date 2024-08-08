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Какой сегодня праздник: что за день 8 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

8 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День офтальмологии
Фото Vasyl Dolmatov/istockphoto.com
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8 августа отмечается День рождения холодильника, Международный день офтальмологии и Ермолаев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День памяти нотариусов, пострадавших от преступлений и беззакония

8 августа 2008 года решением правления Федеральной нотариальной палаты был учрежден День памяти нотариусов, пострадавших от преступлений и беззакония. Эта дата призвана почтить память нотариусов, которые потеряли жизнь, здоровье, практику, отстаивая законные интересы граждан.

День памяти нотариусов, пострадавших от преступлений и беззакония
Фото djedzura/istockphoto.com

Международные праздники

День цукини

Цукини стали известны в Америке еще в античные времена. Там их выращивали еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Археологи нашли этому подтверждение. Однако местные жители долго считали их несъедобными и ели только семена. В XVI веке вместе с другими диковинками цукини попали в Европу. А уже в XVIII веке плоды растения стали добавлять в пищу.

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День рождения холодильника

Первый холодильник появился 8 августа 1899 года. Он работал на дровах, угле и керосине. Изобрел устройство американец Альберт Маршалл. Привычную форму холодильник принял в XX веке.

День рождения холодильника
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 августа

  • День шотландской дикой кошки;

  • День «Счастье случается»;

  • День созидания;

  • Международный день бесконечности;

  • Международный день офтальмологии;

  • Международный день альпинизма;

  • День крысоловных мелодий;

  • Международный день ЭМ-колобков.

Церковные праздники

День памяти священномученика Ермолая

Ермолай жил во времена правления императора Максимилиана, который приказал сжечь 20 тысяч христиан. Однако трое мужчин спаслись от гнева правителя, среди них оказался и Ермолай. Они спрятались в разных уголках империи и продолжили рассказывать людям о христианстве. Но вскоре их схватили язычники и предложили отречься от веры. Мужчины отказались, и их казнили.

Церковные праздники
Фото AlenaZamotaeva/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 8 августа

  • День памяти преподобного Моисея Угрина.

Традиции и приметы на 8 августа

8 августа православная церковь вспоминает священномученика Ермолая. В народе праздник прозвали Ермолаев день. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • На Руси в Ермолаев день было принято ходить в лес. Предки собирали целебные травы и утреннюю росу.

  • К этому времени созревал картофель, поэтому хозяйки готовили блюда из плодов.

  • 8 августа собирали яблоки, но не ели их до Яблочного спаса.

Традиции и приметы
Фото Damian Lugowski/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Женщинам выходить в поле и заниматься рукоделием. Если женщина возьмет в руки нитку с иголкой, она лишится счастья.

  • Рыбачить и резать птицу. Блюда из мяса утки, курицы, индейки в Ермолаев день могут навлечь мор на птицу.

  • Давать другим людям рабочие инструменты, иначе можно накликать беду.

  • Ссориться, иначе конфликты будут сопровождать семью постоянно.

  • Выпекать хлеб из прошлогодней муки, предки верили, что старая мука вернет старые проблемы.

Погодные приметы

  • Холодное утро — к ранней зиме.

  • Обильная роса с утра — к грозе.

  • Надоедливые мухи предвещают осадки.

  • Липа пожелтела — будет ранняя осень.

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