8 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
8 августа отмечается День рождения холодильника, Международный день офтальмологии и Ермолаев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День памяти нотариусов, пострадавших от преступлений и беззакония
8 августа 2008 года решением правления Федеральной нотариальной палаты был учрежден День памяти нотариусов, пострадавших от преступлений и беззакония. Эта дата призвана почтить память нотариусов, которые потеряли жизнь, здоровье, практику, отстаивая законные интересы граждан.
Международные праздники
День цукини
Цукини стали известны в Америке еще в античные времена. Там их выращивали еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Археологи нашли этому подтверждение. Однако местные жители долго считали их несъедобными и ели только семена. В XVI веке вместе с другими диковинками цукини попали в Европу. А уже в XVIII веке плоды растения стали добавлять в пищу.
День рождения холодильника
Первый холодильник появился 8 августа 1899 года. Он работал на дровах, угле и керосине. Изобрел устройство американец Альберт Маршалл. Привычную форму холодильник принял в XX веке.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 августа
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День шотландской дикой кошки;
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День «Счастье случается»;
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День созидания;
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Международный день бесконечности;
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Международный день офтальмологии;
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Международный день альпинизма;
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День крысоловных мелодий;
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Международный день ЭМ-колобков.
Церковные праздники
День памяти священномученика Ермолая
Ермолай жил во времена правления императора Максимилиана, который приказал сжечь 20 тысяч христиан. Однако трое мужчин спаслись от гнева правителя, среди них оказался и Ермолай. Они спрятались в разных уголках империи и продолжили рассказывать людям о христианстве. Но вскоре их схватили язычники и предложили отречься от веры. Мужчины отказались, и их казнили.
Какие еще церковные праздники отмечают 8 августа
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День памяти преподобного Моисея Угрина.
Традиции и приметы на 8 августа
8 августа православная церковь вспоминает священномученика Ермолая. В народе праздник прозвали Ермолаев день. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Традиции праздника
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На Руси в Ермолаев день было принято ходить в лес. Предки собирали целебные травы и утреннюю росу.
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К этому времени созревал картофель, поэтому хозяйки готовили блюда из плодов.
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8 августа собирали яблоки, но не ели их до Яблочного спаса.
Что нельзя делать
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Женщинам выходить в поле и заниматься рукоделием. Если женщина возьмет в руки нитку с иголкой, она лишится счастья.
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Рыбачить и резать птицу. Блюда из мяса утки, курицы, индейки в Ермолаев день могут навлечь мор на птицу.
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Давать другим людям рабочие инструменты, иначе можно накликать беду.
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Ссориться, иначе конфликты будут сопровождать семью постоянно.
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Выпекать хлеб из прошлогодней муки, предки верили, что старая мука вернет старые проблемы.
Погодные приметы
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Холодное утро — к ранней зиме.
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Обильная роса с утра — к грозе.
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Надоедливые мухи предвещают осадки.
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Липа пожелтела — будет ранняя осень.