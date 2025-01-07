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Какой сегодня праздник: что за день 7 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

2 мин.

7 января: какой сегодня праздник в России и в мире

7 января отмечается Рождество Христово
Мария Задорожная
Автор
Рождество Христово
Фото huronphoto, iStock
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7 января отмечается Рождество Христово, Международный день программиста и Святки. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Рождество Христово

7 января русская православная церковь, а также иерусалимская, сербская и грузинская отмечают Рождество Христово. Это важнейший праздник, ведь именно этот день считается датой появления Иисуса Христа на свет в человеческом облике.

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Международные праздники

Международный день программиста

Международный день программиста отмечается 7 января во многих странах мира. Он посвящен программистам и их деятельности, которая улучшает повседневную жизнь каждого человека.

Международный день программиста
Фото gorodenkoff, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 января

  • Святки.

  • День победы над Наполеоном Бонапартом.

  • День древний камней в США.

  • День банковских и финансовых работников в Беларуси.

  • День пионеров в Либерии.

  • День темпуры в США.

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Традиции и приметы на 7 января

7 января отмечается Рождество Христово. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Чтобы узнать, каким будет здоровье в новом году, смотрели на кутью. Если она пышная и вкусная, то самочувствие будет хорошим, если на вкус не очень — ждали болезни.

  • Чтобы привлечь в дом достаток, расставляли по углам несколько мисок с зерном.

  • В праздник зажигали свечи, как символ тепла и богатства.

  • В Рождество семьи собирались за одним столом и смотрели, кто первым войдет в дом. Если это был темноволосый мужчина, то жильцов ждал удачный год.

Зажигать свечи
Фото kamisoka, iStock

Что нельзя делать:

  • Шить и заниматься рукоделием — к болезням у всей семьи.

  • Заниматься уборкой и встречать Рождество в беспорядке.

  • Выносить сор из избы — будет неудачный год.

  • Ругаться и дурно выражаться.

Погодные приметы:

  • Крепкий мороз — к жаркому лету.

  • Оттепель — к весенним холодам.

  • Вьюга завывает, будет ранняя весна.

  • Бушует метель — будет урожай меда.

  • Ясная погода предвещает хороший урожай.

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