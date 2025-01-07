7 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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7 января отмечается Рождество Христово, Международный день программиста и Святки. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Рождество Христово

7 января русская православная церковь, а также иерусалимская, сербская и грузинская отмечают Рождество Христово. Это важнейший праздник, ведь именно этот день считается датой появления Иисуса Христа на свет в человеческом облике.

Международные праздники

Международный день программиста

Международный день программиста отмечается 7 января во многих странах мира. Он посвящен программистам и их деятельности, которая улучшает повседневную жизнь каждого человека.

Фото gorodenkoff, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 января

Святки.

День победы над Наполеоном Бонапартом.

День древний камней в США.

День банковских и финансовых работников в Беларуси.

День пионеров в Либерии.

День темпуры в США.

Традиции и приметы на 7 января

7 января отмечается Рождество Христово. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Чтобы узнать, каким будет здоровье в новом году, смотрели на кутью. Если она пышная и вкусная, то самочувствие будет хорошим, если на вкус не очень — ждали болезни.

Чтобы привлечь в дом достаток, расставляли по углам несколько мисок с зерном.

В праздник зажигали свечи, как символ тепла и богатства.

В Рождество семьи собирались за одним столом и смотрели, кто первым войдет в дом. Если это был темноволосый мужчина, то жильцов ждал удачный год.

Фото kamisoka, iStock

Что нельзя делать:

Шить и заниматься рукоделием — к болезням у всей семьи.

Заниматься уборкой и встречать Рождество в беспорядке.

Выносить сор из избы — будет неудачный год.

Ругаться и дурно выражаться.

Погодные приметы: