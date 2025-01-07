7 января: какой сегодня праздник в России и в мире
7 января отмечается Рождество Христово, Международный день программиста и Святки. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
Рождество Христово
7 января русская православная церковь, а также иерусалимская, сербская и грузинская отмечают Рождество Христово. Это важнейший праздник, ведь именно этот день считается датой появления Иисуса Христа на свет в человеческом облике.
Международные праздники
Международный день программиста
Международный день программиста отмечается 7 января во многих странах мира. Он посвящен программистам и их деятельности, которая улучшает повседневную жизнь каждого человека.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 января
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Святки.
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День победы над Наполеоном Бонапартом.
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День древний камней в США.
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День банковских и финансовых работников в Беларуси.
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День пионеров в Либерии.
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День темпуры в США.
Традиции и приметы на 7 января
7 января отмечается Рождество Христово. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Чтобы узнать, каким будет здоровье в новом году, смотрели на кутью. Если она пышная и вкусная, то самочувствие будет хорошим, если на вкус не очень — ждали болезни.
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Чтобы привлечь в дом достаток, расставляли по углам несколько мисок с зерном.
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В праздник зажигали свечи, как символ тепла и богатства.
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В Рождество семьи собирались за одним столом и смотрели, кто первым войдет в дом. Если это был темноволосый мужчина, то жильцов ждал удачный год.
Что нельзя делать:
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Шить и заниматься рукоделием — к болезням у всей семьи.
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Заниматься уборкой и встречать Рождество в беспорядке.
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Выносить сор из избы — будет неудачный год.
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Ругаться и дурно выражаться.
Погодные приметы:
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Крепкий мороз — к жаркому лету.
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Оттепель — к весенним холодам.
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Вьюга завывает, будет ранняя весна.
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Бушует метель — будет урожай меда.
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Ясная погода предвещает хороший урожай.