7 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

7 сентября отмечается День города Москвы, Всемирный день бороды и Тит Листопадник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День города Москвы

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября, согласно закону «О праздниках города Москвы» от 22 сентября 2004 года. В 2024 году торжество состоится во вторые выходные осени — 7 и 8 сентября. Москва отметит свой 877-й день рождения.

Международные праздники

Всемирный день бороды

Ежегодно по всему миру отмечается необычный праздник, объединяющий всех бородатых мужчин — Всемирный день бороды. Торжество берет свое начало с 2010 года и отмечается в первую субботу сентября. В 2024 году праздник бородачей выпадает на 7 сентября.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 сентября

День рассказывания историй о летних путешествиях;

Праздник барабанщиков;

Международный день чистого воздуха для голубого неба;

День рыбовода;

Всемирный день уничтожения военной игрушки;

День памяти Google;

Международный день полицейского сотрудничества;

Всемирный день осведомленности о миодистрофии Дюшенна;

День любителя пива в США;

Праздник фонариков в Италии.

Церковные праздники

Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Влaдимиpa Мoщaнcкoгo

Священномученик Владимир Мощанский родился в 1866 году в Тверской губернии в семье сельского батюшки. Он был рукоположен во священника к Успенской церкви в селе Спасском. В феврале 1938 года старенький и больной священник Владимир был арестован за «контрреволюционную агитацию». Его приговорили к семи годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Но мужчина умер 7 сентября 1938 года в вышневолоцкой тюрьме еще до отправки в лагерь.

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Какие еще церковные праздники отмечают 7 сентября

Дeнь пaмяти aпocтoлa oт 70-ти Титa Кpитcкoгo.

Традиции и приметы на 7 сентября

По народному календарю 7 сентября отмечается Тит Листопадник. В это время с деревьев начинает опадать листва и завершается грибная пора. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

В старину устраивали ужин с подведением итогов. Предки подсчитывали урожай и заготовки на зиму.

В праздник ставили настаиваться напиток на чайном грибе. Считалось, что в эту дату он получится особенно удачным.

Тит Листопадник принято считать хорошим днем для начала путешествий.

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Что нельзя делать

Заниматься строительством и делать ремонт, иначе в новом доме будут постоянные неприятности.

Звенеть монетами в карманах — будут финансовые проблемы.

Погодные приметы