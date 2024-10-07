7 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
7 октября отмечается Международный день врача, Всемирный день архитектуры и Всемирный день карате. Рассказали, про эти и другие праздники, которые выпали на эту дату.
Праздники в России
День образования штабных подразделений МВД РФ
День образования штабных подразделений МВД России — профессиональный праздник работников и служащих штабов МВД России. Дата праздника приурочена к созданию инструкторского и информационного отделов при Главном управлении Рабоче-крестьянской милиции НКВД — 7 октября 1918 года.
Международные праздники
Всемирный день карате
7 октября отмечается Всемирный день карате. Праздник учредили в 2012 году по инициативе Всемирной Федерации Карате. Цель торжества — популяризовать данный вид спорта среди населения и вывести его на международный уровень.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 октября
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День вежливых людей;
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День конституции в СССР;
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Всемирный день хлопка;
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Международный день невралгии тройничного нерва;
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День прощения и счастья в США;
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День библиотекаря в Армении;
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День кренделя в шоколаде в США.
Церковные праздники
День памяти святой равноапостольной Феклы Иконийской
Фекла родилась в семье зажиточных язычников. В молодости ее обручили с мужчиной из знатного рода. Все шло к свадьбе, но однажды девушка услышала проповедь апостола Павла и поняла, что должна посвятить свою жизнь служению Богу. Узнав об этом, юноша попросил правителя наказать апостола. В итоге Феклу отправили на костер. Но внезапный дождь погасил пламя. Девушка осталась жива и остаток дней провела в пещере, скрываясь от язычников.
Какие еще церковные праздники отмечают 7 октября
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День памяти преподобного Никандра Псковского;
Праздник иконы Божией Матери Мирожская.
Традиции и приметы на 7 октября
7 октября православная церковь вспоминает Феклу Иконийскую, в народе — Фекла Заревница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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В полях начинали выжигать сорную траву, а в домах топить печи, так как становилось достаточно холодно.
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Люди в последний раз ходили в лес собирать боровики. Их жарили с картошкой или добавляли в пироги.
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Женщины старались заняться пряжей, считалось, что в этот день все, что завяжешь, уже нельзя развязать.
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В Феклу Заревницу принято было играть свадьбы, чтобы брак был крепким.
Что нельзя делать
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Думать о плохом и унывать — к бедам и несчастьям в жизни.
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Давать деньги взаймы — к нищете.
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Оставлять дома беспорядок — будут проблемы в жизни.
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Приглашать в гости родственников — к ссорам с ними.
Погодные приметы
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Дует юго-восточный ветер — будет ясная погода ближайшую неделю.
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Гром гремит — к малоснежной зиме.
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Птицы низко летают — зима наступит рано.
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Большой урожай рябины — будет морозная зима.