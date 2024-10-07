7 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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7 октября отмечается Международный день врача, Всемирный день архитектуры и Всемирный день карате. Рассказали, про эти и другие праздники, которые выпали на эту дату.

Праздники в России

День образования штабных подразделений МВД РФ

День образования штабных подразделений МВД России — профессиональный праздник работников и служащих штабов МВД России. Дата праздника приурочена к созданию инструкторского и информационного отделов при Главном управлении Рабоче-крестьянской милиции НКВД — 7 октября 1918 года.

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Международные праздники

Всемирный день карате

7 октября отмечается Всемирный день карате. Праздник учредили в 2012 году по инициативе Всемирной Федерации Карате. Цель торжества — популяризовать данный вид спорта среди населения и вывести его на международный уровень.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 октября

День вежливых людей;

День конституции в СССР;

Всемирный день хлопка;

Международный день невралгии тройничного нерва;

День прощения и счастья в США;

День библиотекаря в Армении;

День кренделя в шоколаде в США.

Церковные праздники

День памяти святой равноапостольной Феклы Иконийской

Фекла родилась в семье зажиточных язычников. В молодости ее обручили с мужчиной из знатного рода. Все шло к свадьбе, но однажды девушка услышала проповедь апостола Павла и поняла, что должна посвятить свою жизнь служению Богу. Узнав об этом, юноша попросил правителя наказать апостола. В итоге Феклу отправили на костер. Но внезапный дождь погасил пламя. Девушка осталась жива и остаток дней провела в пещере, скрываясь от язычников.

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Какие еще церковные праздники отмечают 7 октября

День памяти преподобного Никандра Псковского;

Праздник иконы Божией Матери Мирожская.

Традиции и приметы на 7 октября

7 октября православная церковь вспоминает Феклу Иконийскую, в народе — Фекла Заревница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В полях начинали выжигать сорную траву, а в домах топить печи, так как становилось достаточно холодно.

Люди в последний раз ходили в лес собирать боровики. Их жарили с картошкой или добавляли в пироги.

Женщины старались заняться пряжей, считалось, что в этот день все, что завяжешь, уже нельзя развязать.

В Феклу Заревницу принято было играть свадьбы, чтобы брак был крепким.

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Что нельзя делать

Думать о плохом и унывать — к бедам и несчастьям в жизни.

Давать деньги взаймы — к нищете.

Оставлять дома беспорядок — будут проблемы в жизни.

Приглашать в гости родственников — к ссорам с ними.

Погодные приметы