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Какой сегодня праздник: что за день 7 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

7 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

7 октября отмечается Всемирный день карате
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день карате
Фото kzenon, iStock
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7 октября отмечается Международный день врача, Всемирный день архитектуры и Всемирный день карате. Рассказали, про эти и другие праздники, которые выпали на эту дату.

Праздники в России

День образования штабных подразделений МВД РФ

День образования штабных подразделений МВД России — профессиональный праздник работников и служащих штабов МВД России. Дата праздника приурочена к созданию инструкторского и информационного отделов при Главном управлении Рабоче-крестьянской милиции НКВД — 7 октября 1918 года.

День образования штабных подразделений МВД РФ
Фото blinow61, iStock

Международные праздники

Всемирный день карате

7 октября отмечается Всемирный день карате. Праздник учредили в 2012 году по инициативе Всемирной Федерации Карате. Цель торжества — популяризовать данный вид спорта среди населения и вывести его на международный уровень.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 октября

  • День вежливых людей;

  • День конституции в СССР;

  • Всемирный день хлопка;

  • Международный день невралгии тройничного нерва;

  • День прощения и счастья в США;

  • День библиотекаря в Армении;

  • День кренделя в шоколаде в США.

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Церковные праздники

День памяти святой равноапостольной Феклы Иконийской

Фекла родилась в семье зажиточных язычников. В молодости ее обручили с мужчиной из знатного рода. Все шло к свадьбе, но однажды девушка услышала проповедь апостола Павла и поняла, что должна посвятить свою жизнь служению Богу. Узнав об этом, юноша попросил правителя наказать апостола. В итоге Феклу отправили на костер. Но внезапный дождь погасил пламя. Девушка осталась жива и остаток дней провела в пещере, скрываясь от язычников.

День памяти святой равноапостольной Феклы Иконийской
Фото OlgaVolodina, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 7 октября

  • День памяти преподобного Никандра Псковского;
    Праздник иконы Божией Матери Мирожская.

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Традиции и приметы на 7 октября

7 октября православная церковь вспоминает Феклу Иконийскую, в народе — Фекла Заревница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В полях начинали выжигать сорную траву, а в домах топить печи, так как становилось достаточно холодно.

  • Люди в последний раз ходили в лес собирать боровики. Их жарили с картошкой или добавляли в пироги.

  • Женщины старались заняться пряжей, считалось, что в этот день все, что завяжешь, уже нельзя развязать.

  • В Феклу Заревницу принято было играть свадьбы, чтобы брак был крепким.

Собирать грибы
Фото Brasil2, iStock

Что нельзя делать

  • Думать о плохом и унывать — к бедам и несчастьям в жизни.

  • Давать деньги взаймы — к нищете.

  • Оставлять дома беспорядок — будут проблемы в жизни.

  • Приглашать в гости родственников — к ссорам с ними.

Погодные приметы

  • Дует юго-восточный ветер — будет ясная погода ближайшую неделю.

  • Гром гремит — к малоснежной зиме.

  • Птицы низко летают — зима наступит рано.

  • Большой урожай рябины — будет морозная зима.

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