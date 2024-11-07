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Какой сегодня праздник: что за день 7 ноября - традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

7 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

7 ноября отмечается День холодца
Мария Задорожная
Автор
День холодца
Фото minadezhda, iStock
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7 ноября отмечается День холодца, Международный день вина «Мерло» и Дедовские плачи. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День холодца

День холодца в России отмечается 7 ноября. Это блюдо имеет глубокие корни в русской кухне. Оно часто подается на стол в праздничные дни, такие как Новый год, Рождество или свадьбы.

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Международные праздники

Международный день вина «Мерло»

Международный день вина «Мерло»
Фото MEDITERRANEAN, iStock

7 ноября отмечается Международный день вина «Мерло». Мерло — это один из самых популярных и широко распространенных сортов винограда, используемый для производства красного вина. Он обладает характерным вкусом и ароматом, отличающийся мягкостью и сбалансированностью, что делает его любым для множества любителей вина по всему миру.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 ноября

  • День Великой Октябрьской Социалистической Революции;

  • День военного парада на Красной площади 1941 года;

  • День восточных сладостей;

  • День рождения уральского трамвая;

  • Международный день проектного менеджера;

  • День российского пейнтбола;

  • Международный день медицинской физики;

  • День горького шоколада с миндалем в США;

  • День шоколадного липкого пирога в Швеции.

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Церковные праздники

День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия

Святые мученики Маркиан и Мартирий были солдатами, которые исповедовали христианство в условиях преследования. Верность Богу привела к тому, что мужчин схватили и подвергли пыткам. Несмотря на все страдания, Маркиан и Мартирий не отреклись от своей веры и проявили твердость духа. Уже после их мученической кончины святые были канонизированы. Они стали символом мужества и стойкости в вере.

День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия
Фото OlgaVolodina, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 7 ноября

  • Праздник иконы Божией Матери Валкурийская;

  • День памяти праведной Тавифы Иоппийской.

Традиции и приметы на 7 ноября

7 ноября в народе отмечаются Дедовский плачи. Предки верили, что в этот день сама природа плачет дождем и снегом, чтобы подготовиться к весне. Поэтому на Руси устраивали ритуальные плачи и вспоминали ушедших родственников, отсюда и название. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Люди посещали могилы родственников, наводили там порядки и ставили поминальную свечу. Еду на кладбищах не оставляли, а раздавали ее нищим.

  • Дома предки накрывали стол, ставили в основном блюда, которые любили почившие родственники.

  • Нищих и сирот считали обделенными, поэтому старались в праздник помочь им.

Блюда на столе
Фото Dreamer Company, iStock

Что нельзя делать

  • Торговцам есть хлеба, а тем, кто продает зерно, перемещаться с места на место — можно спугнуть удачу.

  • Отказывать нуждающимся в помощи — такие действия воспринимались как грех.
    Думать и говорить плохо об усопшем — его душа будет неспокойна.

  • Пить алкоголь, сквернословить, ругаться и предаваться унынию — к неудачам.

  • Устраивать шумные застолья и посиделки — умершие могут разгневаться и послать на дом болезни.

  • Совершать крупные покупки — деньги покинут жилище навсегда.

  • Принимать важные решения — они будут неудачными.

Погодные приметы

  • На деревьях листва — зима будет морозной.

  • Ранний утренний туман предвещает проливные дожди.

  • Солнце светит — к ранней весне.

  • У окна поет соловей — будет беда.

  • Кошка укрывает нос — погода ухудшится.

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