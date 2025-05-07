Стиль жизни
Какой сегодня праздник: что за день 7 мая - традиции и приметы
7 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

День радио
7 мая отмечается День радио, День основания Вооруженных сил РФ и Евсеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День радио

Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. Именно в этот день в 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал созданную им первым в мире беспроводную приемо-передающую радиосистему.

День основания Вооруженных сил РФ

7 мая в России отмечается День основания Вооруженных сил Российской Федерации. В этот день в 1992 году президент Борис Ельцин подписал распоряжение, которое предусматривало организацию мер по созданию Министерства обороны и Вооруженных сил РФ.

День основания Вооруженных Сил РФ
Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 мая

  • День физика.

  • День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ РФ.

  • День Президентского полка.

  • День осведомленности о раке мочевого пузыря.

Церковные праздники

День памяти мученика Евсевия Никомидийского

День памяти мученика Евсевия Никомидийского отмечается 7 мая по православному календарю. Евсевий был епископом Никомидии и стал известен своей стойкостью и верностью христианской вере в период гонений на христиан, которые проводились императором Диоклетианом. Он активно проповедовал и укреплял веру среди своих прихожан, несмотря на угрозы и преследования. Согласно преданию, Евсевий неоднократно подвергался пыткам, но оставался непоколебим в своей вере. В конечном итоге ему было суждено стать мучеником — его казнили.

День памяти мученика Евсевия Никомидийского
Какие еще церковные праздники отмечаются 7 мая

  • День памяти святого мученика Саввы Стратилата.

  • Праздник Молченской иконы Божией Матери.

  • День памяти преподобного Фомы Сирийского, Христа ради юродивого.

Традиции и приметы на 7 мая

7 мая в народе отмечается Евсеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Праздник проводили в кругу семьи без шумных застолий.

  • В этот день особенно трепетно заботились о домашних животных. Если человек обидит животное, на всю его семью обрушатся несчастья на весь год.

  • В общении люди проявляли максимальную вежливость и отзывчивость, чтобы весь год к ним относились так же.

Вечер в кругу семьи
Что нельзя делать:

  • Женщинам готовить блюда из ржаной и пшеничной муки — к болям в животе.

  • Печалиться, унывать, вспоминать старые обиды — подавленное состояние может сохраниться надолго.

  • Стричься, делать прически и маникюр — могут возникнуть проблемы со здоровьем.

  • Дарить вещи из шерсти или льна — можно привлечь финансовые проблемы.

Погодные приметы:

  • Много комаров — урожай овса будет хорошим.

  • Звездное небо — к дождю.

  • Холодная погода — летом будет отличный урожай.

Что произошло 7 мая

  • 1744 год — указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни.

  • 1780 год — Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.

  • 1848 год — писатель М. Салтыков-Щедрин сослан в Вятскую губернию.

  • 1906 год — поэт Александр Блок написал стихотворение «Незнакомка».

  • 1960 год — Михаил Таль стал 8-м чемпионом мира по шахматам.

  • 1960 год — закон о введении 7-часового рабочего дня.

  • 1985 год — совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».

  • 1992 год — в России водка и спирт впервые начали реализовываться по свободным ценам.

  • 2000 год — торжественная церемония вступления в должность президента России В. В. Путина.

  • 2003 год — жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землей и Солнцем.

