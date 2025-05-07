7 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

7 мая отмечается День радио, День основания Вооруженных сил РФ и Евсеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День радио

Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. Именно в этот день в 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал созданную им первым в мире беспроводную приемо-передающую радиосистему.

День основания Вооруженных сил РФ

7 мая в России отмечается День основания Вооруженных сил Российской Федерации. В этот день в 1992 году президент Борис Ельцин подписал распоряжение, которое предусматривало организацию мер по созданию Министерства обороны и Вооруженных сил РФ.

Фото zim286, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 мая

День физика.

День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ РФ.

День Президентского полка.

День осведомленности о раке мочевого пузыря.

Церковные праздники

День памяти мученика Евсевия Никомидийского

День памяти мученика Евсевия Никомидийского отмечается 7 мая по православному календарю. Евсевий был епископом Никомидии и стал известен своей стойкостью и верностью христианской вере в период гонений на христиан, которые проводились императором Диоклетианом. Он активно проповедовал и укреплял веру среди своих прихожан, несмотря на угрозы и преследования. Согласно преданию, Евсевий неоднократно подвергался пыткам, но оставался непоколебим в своей вере. В конечном итоге ему было суждено стать мучеником — его казнили.

Фото Ekaterina Korzh, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 7 мая

День памяти святого мученика Саввы Стратилата.

Праздник Молченской иконы Божией Матери.

День памяти преподобного Фомы Сирийского, Христа ради юродивого.

Традиции и приметы на 7 мая

7 мая в народе отмечается Евсеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Праздник проводили в кругу семьи без шумных застолий.

В этот день особенно трепетно заботились о домашних животных. Если человек обидит животное, на всю его семью обрушатся несчастья на весь год.

В общении люди проявляли максимальную вежливость и отзывчивость, чтобы весь год к ним относились так же.

Фото skynesher, iStock

Что нельзя делать:

Женщинам готовить блюда из ржаной и пшеничной муки — к болям в животе.

Печалиться, унывать, вспоминать старые обиды — подавленное состояние может сохраниться надолго.

Стричься, делать прически и маникюр — могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Дарить вещи из шерсти или льна — можно привлечь финансовые проблемы.

Погодные приметы:

Много комаров — урожай овса будет хорошим.

Звездное небо — к дождю.

Холодная погода — летом будет отличный урожай.

Что произошло 7 мая