7 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
7 мая отмечается День радио, День основания Вооруженных сил РФ и Евсеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День радио
Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. Именно в этот день в 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал созданную им первым в мире беспроводную приемо-передающую радиосистему.
День основания Вооруженных сил РФ
7 мая в России отмечается День основания Вооруженных сил Российской Федерации. В этот день в 1992 году президент Борис Ельцин подписал распоряжение, которое предусматривало организацию мер по созданию Министерства обороны и Вооруженных сил РФ.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 мая
-
День физика.
-
День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ РФ.
-
День Президентского полка.
-
День осведомленности о раке мочевого пузыря.
Церковные праздники
День памяти мученика Евсевия Никомидийского
День памяти мученика Евсевия Никомидийского отмечается 7 мая по православному календарю. Евсевий был епископом Никомидии и стал известен своей стойкостью и верностью христианской вере в период гонений на христиан, которые проводились императором Диоклетианом. Он активно проповедовал и укреплял веру среди своих прихожан, несмотря на угрозы и преследования. Согласно преданию, Евсевий неоднократно подвергался пыткам, но оставался непоколебим в своей вере. В конечном итоге ему было суждено стать мучеником — его казнили.
Какие еще церковные праздники отмечаются 7 мая
-
День памяти святого мученика Саввы Стратилата.
-
Праздник Молченской иконы Божией Матери.
-
День памяти преподобного Фомы Сирийского, Христа ради юродивого.
Традиции и приметы на 7 мая
7 мая в народе отмечается Евсеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Праздник проводили в кругу семьи без шумных застолий.
-
В этот день особенно трепетно заботились о домашних животных. Если человек обидит животное, на всю его семью обрушатся несчастья на весь год.
-
В общении люди проявляли максимальную вежливость и отзывчивость, чтобы весь год к ним относились так же.
Что нельзя делать:
-
Женщинам готовить блюда из ржаной и пшеничной муки — к болям в животе.
-
Печалиться, унывать, вспоминать старые обиды — подавленное состояние может сохраниться надолго.
-
Стричься, делать прически и маникюр — могут возникнуть проблемы со здоровьем.
-
Дарить вещи из шерсти или льна — можно привлечь финансовые проблемы.
Погодные приметы:
-
Много комаров — урожай овса будет хорошим.
-
Звездное небо — к дождю.
-
Холодная погода — летом будет отличный урожай.
Что произошло 7 мая
-
1744 год — указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни.
-
1780 год — Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.
-
1848 год — писатель М. Салтыков-Щедрин сослан в Вятскую губернию.
-
1906 год — поэт Александр Блок написал стихотворение «Незнакомка».
-
1960 год — Михаил Таль стал 8-м чемпионом мира по шахматам.
-
1960 год — закон о введении 7-часового рабочего дня.
-
1985 год — совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».
-
1992 год — в России водка и спирт впервые начали реализовываться по свободным ценам.
-
2000 год — торжественная церемония вступления в должность президента России В. В. Путина.
-
2003 год — жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землей и Солнцем.