7 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире
7 февраля отмечается Всероссийский день зимних видов спорта, День рождения огнетушителя и Григорьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
Всероссийский день зимних видов спорта
7 февраля в России отмечается Всероссийский день зимних видов спорта. Впервые его отпраздновали в 2015 году, а дата для торжества тогда была выбрана неслучайно. Ее решили приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады.
Международные праздники
День рождения огнетушителя
7 февраля во многих странах отмечается необычный праздник — День рождения огнетушителя. Именно 7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей запатентовал первое устройство для тушения пожаров.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 февраля
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День полетов на Луну.
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День российского бизнес-образования.
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День отправки открыток друзьям.
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День красной одежды.
Церковные праздники
День памяти святителя Григория Богослова
День памяти святителя Григория Богослова отмечается 7 февраля в церковном календаре. Святой Григорий был одним из великих отцов Церкви, архиепископом Константинопольским и выдающимся теологом. Он сыграл значительную роль в разработке христианской доктрины, особенно в области понимания Святой Троицы.
Какие еще церковные праздники отмечаются 7 февраля
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День памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского.
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Праздник иконы Божией Матери «Утоли мои печали».
Традиции и приметы на 7 февраля
7 февраля православные вспоминают святителя Григория Богослова, в народе — Григорьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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На Руси люди старались помочь хотя бы одному человеку за день, чтобы год прошел удачно.
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Предки решали финансовые вопросы, заключали сделки.
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Проводили денежный ритуал — заговаривали кусок сахара на удачу и носили его в кармане в течение всего дня.
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Мужчины приносили домой хлеб и соль, чтобы семья не жила впроголодь.
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Приходили в гости к друзьям, интересовались самочувствием пожилых соседей, подавали нищим у храма, чтобы вскоре услышать радостные новости.
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Добрым знаком считалось разлить молоко — в ближайшее время случится что-то очень хорошее.
Что нельзя делать:
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Сквернословить или громко разговаривать — к негативу в жизни. Выносить мусор, чтобы не остаться без денег, благополучия и удачи.
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Отдавать старые вещи, иначе придется столкнуться с нуждой.
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Делать комплименты девушкам, чтобы она не потеряла красоту и не стала одинокой.
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Рассказывать о своих планах — они не воплотятся в жизнь.
Погодные приметы:
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Синицы распелись — к сильным морозам в феврале.
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Идет снег — весна будет ранней.
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Солнечная погода предвещает позднее лето.
Что произошло 7 февраля
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1238 год — в ходе монголо-татарского нашествия на Русь осадой была взята столица Владимиро-Суздальского княжества — город Владимир.
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1795 год — по указанию императрицы Екатерины II город-порт Хаджибей переименован в Одессу.
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1847 год — русский хирург Федор Иноземцев впервые в Российской империи применил эфирный наркоз.
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1855 год — в Симоде заключен русско-японский договор, провозгласивший «постоянный мир и искреннюю дружбу» между государствами.
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1857 год — император Александр II подписал указ об учреждении Главного общества российских железных дорог.
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1885 год — формируется первое российское кадровое военное авиационное соединение.
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1950 год — впервые в СССР на палубу корабля сел летательный аппарат — вертолет Ка-10.
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1977 год — с космодрома Байконур осуществлен запуск советского пилотируемого космического корабля Союз-24.
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1981 год — в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР.
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2014 год — в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.