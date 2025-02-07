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Какой сегодня праздник: что за день 7 февраля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

7 февраля 2025, 00:05

4 мин.

7 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

7 февраля отмечается Всероссийский день зимних видов спорта
Мария Задорожная
Автор
Всероссийский день зимних видов спорта
Фото Anton Pentegov, iStock

7 февраля отмечается Всероссийский день зимних видов спорта, День рождения огнетушителя и Григорьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Всероссийский день зимних видов спорта

7 февраля в России отмечается Всероссийский день зимних видов спорта. Впервые его отпраздновали в 2015 году, а дата для торжества тогда была выбрана неслучайно. Ее решили приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады.

Международные праздники

День рождения огнетушителя

7 февраля во многих странах отмечается необычный праздник — День рождения огнетушителя. Именно 7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей запатентовал первое устройство для тушения пожаров.

День рождения огнетушителя
Фото Memorystockphoto, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 февраля

  • День полетов на Луну.

  • День российского бизнес-образования.

  • День отправки открыток друзьям.

  • День красной одежды.

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Церковные праздники

День памяти святителя Григория Богослова

День памяти святителя Григория Богослова отмечается 7 февраля в церковном календаре. Святой Григорий был одним из великих отцов Церкви, архиепископом Константинопольским и выдающимся теологом. Он сыграл значительную роль в разработке христианской доктрины, особенно в области понимания Святой Троицы.

День памяти святителя Григория Богослова
Фото FotoVSmirnov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 7 февраля

  • День памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского.

  • Праздник иконы Божией Матери «Утоли мои печали».

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Традиции и приметы на 7 февраля

7 февраля православные вспоминают святителя Григория Богослова, в народе — Григорьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • На Руси люди старались помочь хотя бы одному человеку за день, чтобы год прошел удачно.

  • Предки решали финансовые вопросы, заключали сделки.

  • Проводили денежный ритуал — заговаривали кусок сахара на удачу и носили его в кармане в течение всего дня.

  • Мужчины приносили домой хлеб и соль, чтобы семья не жила впроголодь.

  • Приходили в гости к друзьям, интересовались самочувствием пожилых соседей, подавали нищим у храма, чтобы вскоре услышать радостные новости.

  • Добрым знаком считалось разлить молоко — в ближайшее время случится что-то очень хорошее.

Хлеб и соль
Фото Sonja Rachbauer, iStock

Что нельзя делать:

  • Сквернословить или громко разговаривать — к негативу в жизни. Выносить мусор, чтобы не остаться без денег, благополучия и удачи.

  • Отдавать старые вещи, иначе придется столкнуться с нуждой.

  • Делать комплименты девушкам, чтобы она не потеряла красоту и не стала одинокой.

  • Рассказывать о своих планах — они не воплотятся в жизнь.

  • Синицы распелись — к сильным морозам в феврале.

  • Идет снег — весна будет ранней.

  • Солнечная погода предвещает позднее лето.

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Что произошло 7 февраля

  • 1238 год — в ходе монголо-татарского нашествия на Русь осадой была взята столица Владимиро-Суздальского княжества — город Владимир.

  • 1795 год — по указанию императрицы Екатерины II город-порт Хаджибей переименован в Одессу.

  • 1847 год — русский хирург Федор Иноземцев впервые в Российской империи применил эфирный наркоз.

  • 1855 год — в Симоде заключен русско-японский договор, провозгласивший «постоянный мир и искреннюю дружбу» между государствами.

  • 1857 год — император Александр II подписал указ об учреждении Главного общества российских железных дорог.

  • 1885 год — формируется первое российское кадровое военное авиационное соединение.

  • 1950 год — впервые в СССР на палубу корабля сел летательный аппарат — вертолет Ка-10.

  • 1977 год — с космодрома Байконур осуществлен запуск советского пилотируемого космического корабля Союз-24.

  • 1981 год — в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР.

  • 2014 год — в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.

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