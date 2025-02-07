7 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

7 февраля отмечается Всероссийский день зимних видов спорта, День рождения огнетушителя и Григорьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Всероссийский день зимних видов спорта

7 февраля в России отмечается Всероссийский день зимних видов спорта. Впервые его отпраздновали в 2015 году, а дата для торжества тогда была выбрана неслучайно. Ее решили приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады.

Международные праздники

День рождения огнетушителя

7 февраля во многих странах отмечается необычный праздник — День рождения огнетушителя. Именно 7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей запатентовал первое устройство для тушения пожаров.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 февраля

День полетов на Луну.

День российского бизнес-образования.

День отправки открыток друзьям.

День красной одежды.

Церковные праздники

День памяти святителя Григория Богослова

День памяти святителя Григория Богослова отмечается 7 февраля в церковном календаре. Святой Григорий был одним из великих отцов Церкви, архиепископом Константинопольским и выдающимся теологом. Он сыграл значительную роль в разработке христианской доктрины, особенно в области понимания Святой Троицы.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 7 февраля

День памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского.

Праздник иконы Божией Матери «Утоли мои печали».

Традиции и приметы на 7 февраля

7 февраля православные вспоминают святителя Григория Богослова, в народе — Григорьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

На Руси люди старались помочь хотя бы одному человеку за день, чтобы год прошел удачно.

Предки решали финансовые вопросы, заключали сделки.

Проводили денежный ритуал — заговаривали кусок сахара на удачу и носили его в кармане в течение всего дня.

Мужчины приносили домой хлеб и соль, чтобы семья не жила впроголодь.

Приходили в гости к друзьям, интересовались самочувствием пожилых соседей, подавали нищим у храма, чтобы вскоре услышать радостные новости.

Добрым знаком считалось разлить молоко — в ближайшее время случится что-то очень хорошее.

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Что нельзя делать:

Сквернословить или громко разговаривать — к негативу в жизни. Выносить мусор, чтобы не остаться без денег, благополучия и удачи.

Отдавать старые вещи, иначе придется столкнуться с нуждой.

Делать комплименты девушкам, чтобы она не потеряла красоту и не стала одинокой.

Рассказывать о своих планах — они не воплотятся в жизнь.

Погодные приметы:

Синицы распелись — к сильным морозам в феврале.

Идет снег — весна будет ранней.

Солнечная погода предвещает позднее лето.

Что произошло 7 февраля