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Какой сегодня праздник: что за день 7 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

7 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации
Мария Задорожная
Автор
День гражданской авиации
Фото MatusDuda, iStock
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7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации, День Эрмитажа и Катеринин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День Эрмитажа

7 декабря отмечается День Эрмитажа в России. В 2024 году государственный музей отметит 260-й день рождения. Датой его основания считается 1764 год, когда императрица Екатерина II приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского.

День Эрмитажа
Фото raisbeckfoto, iStock

Международные праздники

Международный день гражданской авиации

7 декабря мировое авиасообщество празднует Международный день гражданской авиации. Отмечается праздник с 7 декабря 1994 года — даты 50-й годовщины подписания Конвенции о международной гражданской авиации в Чикаго.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 декабря

  • День любителей поспать.

  • День собеседника.

  • День кисельных девиц.

  • День инженерно-авиационной службы ВКС РФ.

  • Всемирный день фэтбайка.

  • День маленьких свечек в Колумбии.

  • День студента в Иране.

Церковные праздники

День памяти великомученицы Екатерины

День памяти великомученицы Екатерины отмечается 7 декабря в православной традиции. Святую Екатерину считают одной из самых почитаемых святых в христианстве. Она была дочерью благородного язычника и жила в Александрии в IV веке.

День памяти великомученицы Екатерины
Фото Iuliia Leonteva, iStock

Екатерина отличалась выдающимся умом и красотой. Она обратилась в христианство и стала защищать веру Христову. За свою стойкость и проповедь была арестована, осуждена на мучения и казнена на колесе, а затем обезглавлена. Екатерина считается покровительницей ученых и студентов.

Какие еще церковные праздники отмечаются 7 декабря

  • День памяти святого мученика Меркурия Смоленского.

  • День памяти преподобного Симона Сойгинского.

  • День памяти святого великомученика Меркурия Кесарийского.

Традиции и приметы на 7 декабря

7 декабря православная церковь чтит память великомученицы Екатерины, в народе — Катеринин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • На Руси начинались первые катания на санях. Молодежь устраивала гонки на санях, а зажиточные люди делали ставки.

  • Девушки старались прокатиться на санях с любимым, чтобы укрепить союз.

  • Незамужние девушки устраивали вечером гадания.

Собачья упряжка
Фото Rene du Chatenier, iStock

Что нельзя делать

  • Устраивать танцы, заниматься шитьем, уборкой, ремонтом обуви и строительством — к денежным проблемам.

  • Стирать вещи руками, чтобы не подхватить плохие мысли тех, кто носил эту одежду.

  • Есть молочные, мясные блюда и пить спиртные напитки, а после ужина выбрасывать объедки — к неприятностям.

  • Незамужним девушками ссориться с кем-либо — иначе можно лишиться любви.

Погодные приметы

  • Ясный день предвещал суровую зиму.

  • Много маленьких звезд на небе — к снегопаду.

  • Коровы задними ногами трясут — будут холода.

  • Круги вокруг Луны — к морозам.

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