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Какой сегодня праздник: что за день 7 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

7 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День маяка
Фото Sonja Filitz/istockphoto.com
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7 августа отмечается Праздник холостяка, День собирания звезд и День Анны Летней. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День подразделений оперативно-розыскной информации МВД РФ

День подразделений оперативно-розыскной информации (ОРИ) МВД РФ ежегодно отмечается в России 7 августа. Это профессиональный праздник работников отделений ОРИ, которые обеспечивают сбор, систематизацию, хранение и анализ всей информации, которая необходима для оперативно-розыскной работы.

Международные праздники

Праздник холостяка

Ежегодно 7 августа в некоторых странах отмечается Праздник холостяка. Он носит неформальный характер и посвящен неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем тем, кто не состоит в серьезных отношениях.

День холостяка
Фото YakobchukOlena/istockphoto.com

День маяка

День маяка отмечается каждый год 7 августа. Праздник появился в Америке в 1989 году, и призван обратить внимание на важность маяков в морском судоходстве.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 августа

  • День собирания звезд;

  • День особенно нелепой упаковки;

  • День профессионального оратора;

  • День службы специальной связи и информации ФСО РФ;

  • День малины со сливками в США;

  • День регаты в Канаде.

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Церковные праздники

Успение праведной Анны, матери Богородицы

Каждый год 7 августа православная церковь отмечает День успения праведной Анны. Этот праздник посвящен святой Анне, матери Девы Марии. Она считается покровительницей матерей и женщин. Поэтому в этот день принято молиться святой и просить о покровительстве.

Церковные праздники
Фото Anna_Anikina/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 7 августа

  • День памяти святой праведной Олимпиады, диакониссы Константинопольской;

  • День памяти преподобного Макария Желтоводского.

Традиции и приметы на 7 августа

Православные верующие 7 августа отмечают Успение праведной Анны, а в народе день назвали праздник Анны Летней. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Крестьяне отводили лошадей на водопой, вкусно кормили, расчесывали.

  • В этот праздник выкапывали картофель и готовили из него различные блюда.

  • Собирали ягоды и делали из них заготовки на зиму — варили компоты, варенья, сушили.

  • Предки отправлялись в лес, чтобы собрать грибы. Считалось, что этот день особенно богат на грибной урожай.

  • Молодые пары вступали в брак, по поверьям, союзы, заключенные 7 августа, будут крепкими.

Традиции и приметы
Фото Andrey Zhuravlev/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Чинить обувь, иначе можно было испортить ее.

  • Заставлять трудиться лошадей, так как 7 августа считался их праздником.

  • Торговаться, продавцам завышать цены на товар.

  • Есть мясные блюда, иначе будут проблемы со здоровьем ближайшие 9 дней.

Погодные приметы

  • Холодное утро — к морозной зиме.

  • Громкий крик чаек предвещал дожди.

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